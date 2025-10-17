Programa do João revela bastidores do The Voice Brasil

Neste sábado (18), o programa apresentado por João Silva traz uma edição recheada de entretenimento e emoção. O apresentador irá explorar os bastidores do reality show “The Voice Brasil” e ainda promoverá um divertido quadro chamado “Duelo de Gerações”. Neste desafio, ex-jogadores de futebol se confrontarão com influenciadores digitais, criando uma competição leve e descontraída.

João Silva fez uma visita aos bastidores do “The Voice Brasil”, onde entrevistou importantes figuras da produção do programa, como o diretor Boninho, o apresentador Thiago Leifert e a repórter Gaby Cabrini. Ele também conversou com os técnicos que participam da atração, incluindo Péricles, Mumuzinho, Duda Beat e a dupla Matheus & Kauan. Durante as entrevistas, João compartilha curiosidades e segredos pouco conhecidos sobre a dinâmica do reality, que está atraindo novamente a atenção do público brasileiro nas noites da Globo.

No quadro “Duelo de Gerações”, os participantes se dividirão em dois times. O time formado pelos ex-jogadores Edilson Capetinha e Amaral, conhecido como “Time Raiz”, tentará mostrar que ainda tem muita disposição, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Em contrapartida, o “Time Enzo”, que conta com a presença dos influenciadores Enaldinho e Livia Rafaelle, promete levar a energia da nova geração para a disputa.

A competição envolverá uma série de perguntas, provas e brincadeiras que misturam elementos da cultura pop e do esporte, tudo com o toque de humor característico do programa.

Além do divertido duelo, o episódio deste sábado também apresentará uma história inspiradora. Em uma parceria com a Credcesta, será mostrado o relato de Luis César, um professor de inglês de Curitiba que, antes de ganhar uma sala de aula reformada, lecionava em uma praça pública. Esta conquista não só melhorou suas condições de trabalho, mas também ampliou seu alcance, permitindo que ele inspirasse alunos em todo o Brasil.

O programa irá ao ar à meia-noite, logo após o “Sabadou com Virgínia”, no SBT.