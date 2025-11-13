Estádio com 80.372 lugares é demolido após sua história

O Estádio Shah Alam, um verdadeiro ícone esportivo na Malásia, passou por uma transformação marcante. Inaugurado em 16 de julho de 1994, esse gigante com capacidade para 80.372 espectadores já foi palco de grandes eventos, incluindo treinos da Seleção Brasileira em 2002. Sua arquitetura, que se inspirava no Estádio Poljud, na Croácia, fez dele uma referência na paisagem de Selangor. Contudo, a história de grandeza deu lugar a desafios.

Deterioração estrutural e fechamento progressivo

Com o passar dos anos, o estádio começou a mostrar sinais de desgaste. Mesmo com diversas reformas para manter sua estrutura, problemas de manutenção surgiram incessantemente. A ferrugem tomou conta de partes metálicas, enquanto vazamentos tornaram-se comuns na cobertura.

Além disso, as inundações, que afetaram a área em 2006, 2015 e 2021, danificaram vestiários e áreas de assentos. Algumas intervenções foram feitas, como uma renovação em 2011 que melhorou o gramado e trocou cadeiras vandalizadas, mas nada disso foi suficiente. Em 2020, a Liga de Futebol da Malásia decidiu que o estádio não era mais adequado para os jogos, e ele foi fechado ao público, encerrando um ciclo para o Selangor F.C., que já jogava em outros campos desde 2016.

Demolição iniciada em 2024 e concluída em 2025

Diante das condições críticas, a solução encontrada foi a demolição total do Estádio Shah Alam para dar lugar a um novo complexo esportivo. As obras começaram em julho de 2024 e, com um cuidado especial para não impactar a vizinhança, as escavadeiras e guindastes iniciaram a derrubada das arquibancadas e da famosa cobertura curva.

Esse processo foi finalizado em janeiro de 2025, muito antes do previsto. E não foi só o estádio que se foi; o ginásio coberto Malawati, que também fazia parte do complexo, teve o mesmo destino. Os destroços foram reciclados, preparando o terreno para as novas construções, enquanto a cidade se despedia de uma era.

Impactos locais e ausência de eventos desde 2020

A suspensão das atividades no Estádio Shah Alam deixou um vazio na cultura esportiva da região. Antes pulsante, a cidade viu sua atmosfera se esvaziar sem os jogos do Selangor F.C. e outros eventos comunitários. Os torcedores passaram a viajar para cidades vizinhas em busca de partidas, enquanto os comerciantes locais, que sempre lucraram com a movimentação dos dias de jogo, enfrentaram um grande desafio econômico.

A paisagem urbana, que costumava vibrar nas noites de futebol, agora é marcada por um silêncio nostálgico. O estádio, abandonado e degradado, se tornou um lembrete do que houve.

Perspectivas futuras para o esporte e entretenimento na região

Agora, o olhar está voltado para o futuro. O novo Estádio Shah Alam promete ser um hub de esportes e entretenimento, trazendo de volta a vida esportiva a Selangor. Com uma estrutura moderna e padrão FIFA, espera-se que o novo complexo atraia eventos internacionais e nacionais, reposicionando Shah Alam no cenário esportivo da Ásia.

A transição que se inicia em 2025 representa um novo capítulo, após três décadas de história. É a esperança de um renascimento para a região, que aguarda ansiosa pelo próximo grande momento esportivo.