Notícias

Estádio com 80.372 lugares é demolido após sua história

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
O estádio histórico usado pela Seleção Brasileira é demolida por completo e dá início a uma fase totalmente nova para o complexo esportivo
O estádio histórico usado pela Seleção Brasileira é demolida por completo e dá início a uma fase totalmente nova para o complexo esportivo

O Estádio Shah Alam, um verdadeiro ícone esportivo na Malásia, passou por uma transformação marcante. Inaugurado em 16 de julho de 1994, esse gigante com capacidade para 80.372 espectadores já foi palco de grandes eventos, incluindo treinos da Seleção Brasileira em 2002. Sua arquitetura, que se inspirava no Estádio Poljud, na Croácia, fez dele uma referência na paisagem de Selangor. Contudo, a história de grandeza deu lugar a desafios.

Deterioração estrutural e fechamento progressivo

Com o passar dos anos, o estádio começou a mostrar sinais de desgaste. Mesmo com diversas reformas para manter sua estrutura, problemas de manutenção surgiram incessantemente. A ferrugem tomou conta de partes metálicas, enquanto vazamentos tornaram-se comuns na cobertura.

Além disso, as inundações, que afetaram a área em 2006, 2015 e 2021, danificaram vestiários e áreas de assentos. Algumas intervenções foram feitas, como uma renovação em 2011 que melhorou o gramado e trocou cadeiras vandalizadas, mas nada disso foi suficiente. Em 2020, a Liga de Futebol da Malásia decidiu que o estádio não era mais adequado para os jogos, e ele foi fechado ao público, encerrando um ciclo para o Selangor F.C., que já jogava em outros campos desde 2016.

Demolição iniciada em 2024 e concluída em 2025

Diante das condições críticas, a solução encontrada foi a demolição total do Estádio Shah Alam para dar lugar a um novo complexo esportivo. As obras começaram em julho de 2024 e, com um cuidado especial para não impactar a vizinhança, as escavadeiras e guindastes iniciaram a derrubada das arquibancadas e da famosa cobertura curva.

Esse processo foi finalizado em janeiro de 2025, muito antes do previsto. E não foi só o estádio que se foi; o ginásio coberto Malawati, que também fazia parte do complexo, teve o mesmo destino. Os destroços foram reciclados, preparando o terreno para as novas construções, enquanto a cidade se despedia de uma era.

Impactos locais e ausência de eventos desde 2020

A suspensão das atividades no Estádio Shah Alam deixou um vazio na cultura esportiva da região. Antes pulsante, a cidade viu sua atmosfera se esvaziar sem os jogos do Selangor F.C. e outros eventos comunitários. Os torcedores passaram a viajar para cidades vizinhas em busca de partidas, enquanto os comerciantes locais, que sempre lucraram com a movimentação dos dias de jogo, enfrentaram um grande desafio econômico.

A paisagem urbana, que costumava vibrar nas noites de futebol, agora é marcada por um silêncio nostálgico. O estádio, abandonado e degradado, se tornou um lembrete do que houve.

Perspectivas futuras para o esporte e entretenimento na região

Agora, o olhar está voltado para o futuro. O novo Estádio Shah Alam promete ser um hub de esportes e entretenimento, trazendo de volta a vida esportiva a Selangor. Com uma estrutura moderna e padrão FIFA, espera-se que o novo complexo atraia eventos internacionais e nacionais, reposicionando Shah Alam no cenário esportivo da Ásia.

A transição que se inicia em 2025 representa um novo capítulo, após três décadas de história. É a esperança de um renascimento para a região, que aguarda ansiosa pelo próximo grande momento esportivo.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Descubra o paraíso brasileiro de Porto de Galinhas, no litoral de Ipojuca, onde o mar forma piscinas naturais cinematográficas, com praias como Muro Alto e uma faixa de costa que coloca o Nordeste de vez no mapa dos grandes destinos do Brasil.

O paraíso brasileiro com recifes e águas cristalinas no Nordeste

4 horas atrás
C&A reconstrói sua trajetória no Brasil com foco em moda, varejo e governança, mostrando como a marca voltou ao topo do mercado nacional.

C&A: a trajetória de uma família alemã e seu império da moda

5 horas atrás
Imagem: National Geographic

Homem registra neve por 50 anos e se torna referência climática

8 horas atrás
Por que o Havaí ficou 91% vazio: Oahu concentra população, a Ilha Grande segue rural, Pearl Harbor define o eixo estratégico e a anexação molda custos e fluxos.

EUA e a desertificação do Havaí: desafios demográficos e turísticos

9 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo