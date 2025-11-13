Audiência de ‘Três Graças’ gera preocupação na Globo

A novela das 21h da Globo, Três Graças, criada por Aguinaldo Silva, está enfrentando dificuldades em sua audiência após um início que parecia promissor. Atualmente, a trama atinge aproximadamente 22,1 pontos na Grande São Paulo, mas não consegue superar o tradicional Jornal Nacional, e, em alguns momentos, até perde para novelas exibidas em horários anteriores, como Dona de Mim e Êta Mundo Bom!.

Desde sua estreia em 20 de outubro, Três Graças rapidamente alcançou médias em torno de 22 pontos, mas os números recentes geraram preocupação entre os executivos da emissora. Para entender melhor o que está acontecendo e como o público está reagindo, a Globo decidiu intensificar a divulgação da novela em outros programas da casa para atrair mais espectadores. Além disso, um grupo de pesquisa foi criado em São Paulo para discutir as primeiras impressões do público sobre a novela.

Esse grupo de discussão tem como objetivo avaliar a recepção dos capítulos iniciais e sugerir ajustes no enredo, que podem incluir mudanças no roteiro ou a ênfase em certos personagens. As decisões finais sobre essas alterações ficarão a cargo da equipe de dramaturgia da Globo.

Três Graças conta com a direção artística de Luiz Henrique Rios e é produzida por Gustavo Rebelo e Silvana Feu. Com um total de 179 capítulos, a trama está prevista para ir ao ar até maio de 2026, quando será substituída pela nova novela Quem Ama Cuida, de Walcyr Carrasco.

Apesar de ter um elenco forte e uma proposta interessante, a novela enfrenta o desafio de se destacar em um cenário altamente competitivo. O aumento da popularidade das plataformas de streaming e as mudanças nos hábitos de consumo de televisão têm gerado um ambiente desafiador para produções tradicionais. A criação do grupo de discussão mostra a intenção da Globo de agir de forma proativa para reverter a situação, e ajustes poderiam ser uma solução viável para recuperar a audiência. O acompanhamento desses movimentos será constante, uma vez que a pressão para melhorar os índices de audiência permanece alta.