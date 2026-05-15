Aumento da hipertensão em jovens: entenda os motivos agora

Algumas doenças costumam ser vistas como problemas de gente mais velha, e isso faz com que muitos deixem de lado os cuidados com a saúde. Mas a hipertensão arterial, a famosa pressão alta, tem ganhado destaque porque está afetando cada vez mais jovens, incluindo crianças e adolescentes. Perceber isso é essencial, principalmente agora que estamos perto do Dia Mundial da Hipertensão, que rola em 17 de maio. Este dia é uma oportunidade para lembrar a todos sobre a importância de se cuidar e ficar em dia com os exames.

A hipertensão, antes restrita aos mais velhos, agora é um tema que devemos levar a sério, mesmo quando falamos em pessoas tão jovens. O cenário preocupante foi destacado pela revista britânica The Lancet, que revelou um dado alarmante: em apenas 20 anos, a prevalência de hipertensão entre jovens de até 19 anos dobrou, passando de 3,2% em 2000 para 6,2% em 2020.

Essa mudança no perfil dos pacientes está ligada, segundo especialistas, a hábitos de vida que estão mudando radicalmente. Dr. Rafael Domiciano, do Hospital e Maternidade São Luiz Anália Franco, aponta que a obesidade infantil, o sedentarismo e o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados são fatores que contribuem para esse aumento. Para muita gente que vive na correria do dia a dia, a tentação de comer rápido e de forma mais prática acaba contribuindo para problemas de saúde que podem ter consequências sérias.

Hipertensão arterial alcançando os jovens

Os números não mentem. A pesquisa “Global prevalence of hypertension among children and adolescents aged 19 years or younger” mostra que, em duas décadas, o número de jovens com hipertensão subiu de forma alarmante. Então, não se trata apenas de algo que acontece com os mais velhos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já recomenda que a galera comece a se cuidar a partir dos 20 anos, principalmente por conta do aumento dos fatores de risco.

Manter o acompanhamento médico em dia é extremamente importante, mesmo quando você se sente saudável. O médico destaca que a hipertensão muitas vezes não apresenta sintomas — cerca de 80% a 90% das pessoas não sabem que têm o problema. Isso faz dela uma “assassina silenciosa”, já que pode afetar vasos sanguíneos e órgãos ao longo do tempo.

Muitos só descobrem a hipertensão durante consultas de rotina, e exames como o MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial) são fundamentais para diagnosticar a condição. Por isso, não esqueça de levar seu filho ao pediatra e ficar atento a qualquer variação na pressão.

Sintomas e riscos da hipertensão

Embora a maioria não mostre sinais, alguns jovens podem sentir dores na nuca, dor de cabeça e fadiga. É sempre bom fazer um check-up anualmente, independente da idade. Sem diagnóstico e tratamento certos, a hipertensão pode causar complicações sérias, como infartos e AVCs.

Tratamento e prevenção da hipertensão arterial

O tratamento da hipertensão envolve três pilares principais: mudar o estilo de vida, seguir o tratamento correto e manter supervisão médica constante. E não se enganem, os maus hábitos são uma armadilha comum. O sedentarismo, o tabagismo e a alimentação rica em sódio são os principais vilões.

Agora, calma! Não é tudo sobre proibições. Adotar hábitos saudáveis é possível e necessário. A prática regular de exercícios, controlar o peso e se alimentar bem, com muitas frutas e verduras, são dicas que nunca ficam de lado. Um estudo da American Heart Association mostrou que cada 10 quilos a mais no corpo pode impactar em até 20% na pressão arterial.

Conscientização é a chave para reverter esse quadro. Essa nova realidade é um chamado para que todos nós prestemos atenção nas nossas escolhas de saúde desde cedo.