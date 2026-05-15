Saúde

Imunidade: descubra alimentos naturais que fortalecem seu corpo

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Imunidade: veja alimentos e bebidas naturais para fortalecer o organismo 
Imunidade: veja alimentos e bebidas naturais para fortalecer o organismo 

No outono e inverno, quando as gripes e resfriados começam a dar as caras, é fundamental cuidar da saúde e fortalecer a imunidade. E, adivinha? A alimentação pode ser uma grande aliada nesse processo! Optar por alimentos mais saudáveis e nutritivos vai fazer toda a diferença.

A nutricionista Kerlin Aline Schmitz Costacurta, cofundadora da Divina Terra, explica que é na mudança dos hábitos alimentares que encontramos um bom suporte para o organismo. Afinal, pequenas adaptações na rotina podem aumentar as defesas do corpo e trazer mais bem-estar. Vamos conferir quais opções são essenciais para essa época?

Alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade

Se você está em busca de algo que ajude a dar aquele up na imunidade, confira esses alimentos:

1. Oleaginosas e sementes

– Castanhas-do-pará
– Nozes
– Amêndoas
– Chia
– Linhaça
– Semente de abóbora

Essas belezuras são ricas em nutrientes, como zinco, selênio, magnésio e vitamina E, que são vitais para manter nossos soldados do bem (as células de defesa) em forma.

2. Frutas secas

As frutas secas também merecem destaque nos dias frios. Aposte em:
– Damasco
– Uva-passa
– Tâmara
– Figo seco

Elas são práticas, deliciosas e oferecem uma boa dose de fibras e energia, perfeitas como lanche rápido.

3. Chás naturais

Quem não ama um chá quentinho? Prepare bebidas com:
– Gengibre
– Canela
– Camomila
– Erva-doce
– Chá verde

Além de hidratar, esses chás trazem propriedades antioxidantes e ainda aquecem o corpo nos dias gelados.

4. Frutas cítricas

Laranja, limão, kiwi e tangerina são suas melhores amigas. Essas frutas têm bastante vitamina C, um nutriente super conhecido por reforçar a imunidade. Uma laranja durante um lanche é sempre uma ótima ideia!

5. Temperos naturais

Não dá pra esquecer dos temperinhos, que além de saborizar, ajudam na saúde. Use:
– Alho
– Cebola
– Cúrcuma
– Cravo-da-índia
– Orégano

Esses ingredientes têm ação antimicrobiana e anti-inflamatória, ajudando a prevenir aquelas doenças típicas do frio.

Combinações práticas para o dia a dia

Se a rotina é corrida, não tem problema! Aqui vão algumas combinações rápidas que podem ser incluídas na sua alimentação:

  • Iogurte natural com chia, mel e frutas secas
  • Mix de castanhas com sementes de abóbora e damasco seco
  • Banana com pasta de amendoim e canela
  • Chá de gengibre acompanhado de nozes e frutas desidratadas
  • Overnight oats com aveia, sementes e frutas secas

Trocar alimentos ultraprocessados por opções mais naturais, como biscoitos por castanhas ou bebidas industrializadas por chás, pode ser um grande passo.

Receitas funcionais para fortalecer a imunidade no frio

Que tal aquecer o corpo e fortalecer a imunidade com algumas receitas?

1. Caldo funcional de inverno

Esse caldo é perfeito para os dias frios e cheio de propriedades benéficas.

Ingredientes:

  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de café de cúrcuma
  • 1 cebola picada
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1 batata-doce picada
  • 500 ml de água ou caldo natural
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:
Aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola até dourarem. Junte o gengibre e a cúrcuma. Adicione os legumes e o líquido, cozinhando até ficarem macios. Tempere a gosto e sirva quentinho.

2. Chá termogênico

Esse chá é um verdadeiro abraço quentinho!

Ingredientes:

  • 500 ml de água
  • 1 pedaço pequeno de gengibre
  • 1 colher de café de cúrcuma
  • 1 canela em pau
  • Suco de 1/2 limão
  • Mel a gosto

Modo de preparo:
Ferva a água com o gengibre e a canela. Após, desligue o fogo, adicione a cúrcuma e coe. Finalize com o suco de limão e mel (quando estiver morno).

3. Mix funcional de oleaginosas e frutas secas

Um lanche cheio de energia!

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de castanhas
  • 1/2 xícara de chá de amêndoas
  • 1/2 xícara de chá de sementes de abóbora
  • 1/4 xícara de chá de chia ou linhaça
  • 1/2 xícara de chá de damasco picado ou uva-passa
  • Canela a gosto

Modo de preparo:
Misture tudo em uma tigela e armazene em potes fechados. Esse mix é ótimo para lanches durante o dia.

Com essas dicas, é fácil manter a imunidade lá em cima, mesmo nos dias mais frescos!

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