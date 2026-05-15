Vitamina B9: descubra sua importância para a saúde intestinal

O cuidado com a alimentação é fundamental para manter a saúde do nosso corpo como um todo, especialmente do intestino. Quem já passou um dia longo na estrada sabe como é importante ter um organismo funcionando bem, não é? O intestino é muito mais que um simples canal; ele é responsável por absorver nutrientes, eliminar toxinas e até ajudar a fortalecer nosso sistema imunológico.

Recentemente, um estudo do The American Journal of Clinical Nutrition chamou a atenção para um nutriente específico: o folato, conhecido também como vitamina B9 ou ácido fólico. Ele pode reduzir em até 7% o risco de câncer colorretal. Isso mesmo! Encontrado em alimentos fresquinhos, como vegetais verdes, leguminosas e frutas cítricas, o folato desempenha um papel importante na nossa saúde.

Benefícios da vitamina B9 para a saúde

A suplementação com metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, é bastante recomendada, especialmente para as mulheres grávidas ou que estão pensando em engravidar. O Dr. Christian Aguiar, especialista em medicina natural, explica que essa vitamina é crucial para a formação das células vermelhas do sangue e para a síntese e reparo do nosso DNA.

“Ela contribui para a produção de novas células vermelhas no sangue e ajuda a prevenir a anemia megaloblástica, que resulta em fraqueza e cansaço,” diz o médico. E, se você já sentiu aquele soninho durante a direção, sabe como a energia faz toda a diferença!

Impacto da vitamina B9 no intestino

O folato também é essencial para cuidar das células do nosso trato gastrointestinal. Segundo Dr. Aguiar, essa vitamina ajuda a manter a integridade da mucosa intestinal, promovendo, assim, a saúde do intestino. Interessante, né? Se as reservas de folato estão em falta, podemos enfrentar problemas inflamatórios, como a doença de Crohn. E isso pode aumentar o risco de câncer de cólon.

Outras vitaminas aliadas da saúde intestinal

Além do folato, outras vitaminas são grandes aliadas da saúde intestinal. A vitamina D, por exemplo, regula o sistema imunológico e mantém a integridade da mucosa intestinal. A vitamina A ajuda a proteger o revestimento, enquanto a B12 é necessária para a saúde do sistema nervoso. E não podemos esquecer da vitamina C, que protege as células intestinais, e da vitamina E, que combate danos oxidativos.

Deficiência de vitamina B9

Ficar sem o folato adequado pode trazer várias complicações, como anemia megaloblástica, problemas durante a gravidez e até questões neurológicas. E, para completar, ele ainda pode aumentar os níveis de homocisteína, o que não é nada bom, já que isso eleva o risco de doenças cardiovasculares. Portanto, é essencial incluir folato na dieta ou considerar suplementação se necessário.

Por isso, sempre que puder, capriche na salada e na refeição equilibrada. Seu corpo, assim como seu carro, precisa de componentes certos para funcionar perfeitamente!