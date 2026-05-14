Reposição hormonal: descubra os mitos e riscos reais

A reposição hormonal é um tema que sempre gera uma certa polêmica, especialmente entre as mulheres que estão vivendo a menopausa e o climatério. Se você já se pegou pensando em ondas de calor, dificuldades para dormir ou aquela irritabilidade que vem sem aviso prévio, sabe bem do que estou falando. Infelizmente, muitas vezes as mulheres ficam inseguras e confusas, tudo por causa de informações antigas que continuam circulando por aí, sem o devido contexto.

A ginecologista Bruna Paschoalim traz um ponto importante. A resistência ao tratamento, segundo ela, vem de medos baseados em estudos antigos que não refletem o que sabemos hoje. O avanço dos conhecimentos na medicina é grande, e precisamos acompanhar essas mudanças. Os novos direcionamentos internacionais ajudam a esclarecer que a reposição hormonal não é um bicho de sete cabeças e, para muitas mulheres, pode ser um verdadeiro alívio.

O material da The Menopause Society, por exemplo, destaca que a terapia hormonal pode ter benefícios imensos, especialmente para aquelas que enfrentam sintomas mais intensos. Cada caso é único! Idade, histórico de saúde e até o momento em que o tratamento é iniciado fazem toda a diferença na segurança e eficácia da terapia.

Vamos dar uma olhada em alguns mitos que ainda persistem sobre a reposição hormonal.

1. Reposição hormonal aumenta o risco de câncer

Mito. Esse é um dos maiores tabus no consultório, comenta Bruna. Por conta de estudos antigos, muitas mulheres acreditam que qualquer reposição hormonal é um convite ao câncer. A verdade é que a medicina evoluiu muito. Hoje, sabemos que muitas mulheres podem aproveitar os benefícios do tratamento com segurança, enquanto outras devem ser mais cautelosas. Em 2022, o FDA reafirmou a importância da terapia hormonal para pacientes selecionadas, aumentando a confiança nas consultas.

2. Reposição sexual serve apenas para melhorar o desejo sexual e a estética

Mito. Essa é uma visão comum, mas um pouco limitada. Muitas mulheres pensam que a terapia hormonal só deve ser buscada para aumentar o desejo ou melhorar a aparência. Porém, o impacto na qualidade de vida vai muito além disso! Dormir melhor, ter mais disposição e até melhorar o humor são alguns dos benefícios que a reposição pode oferecer.

3. O tratamento é igual para todas as mulheres

Mito. Cada mulher é única, e a terapia hormonal também deve ser. Existe uma variedade enorme de hormônios e formas de administração que precisam ser ajustadas conforme a idade, sintomas e histórico de saúde. Por isso, uma avaliação personalizada é fundamental.

Informação atualizada como aliada

É fundamental encarar a menopausa como algo que pode ser gerido, e não apenas suportado. Muitas mulheres passam anos sem buscar ajuda por medo ou desinformação. Isso só faz com que mitos ultrapassados continuem a ser propagados. Com os novos estudos, a discussão sobre reposição hormonal está em constante evolução, e informação de qualidade é essencial. O acompanhamento médico também é vital para que as decisões sejam sempre baseadas em fatos, e não em experiências isoladas ou rumores.