Descubra 4 dietas para aliviar desconfortos da menopausa

A menopausa é uma fase cheia de transformações, e o que muita gente não sabe é que essas mudanças hormonais vão além dos sintomas mais conhecidos como ondas de calor. Elas afetam o sono, o humor e até o metabolismo. Por isso, além de considerar a reposição hormonal, cuidar da alimentação é uma chave fundamental para passar por essa fase de forma mais tranquila e equilibrada.

A Dra. Patricia Magier, ginecologista da UFF, comenta que as necessidades nutricionais das mulheres podem mudar muito nesse período. “É hora de aumentar a ingestão de proteínas e investir em exercícios de resistência”, ela explica. Esses cuidados são essenciais, pois, à medida que envelhecemos, a perda natural de massa muscular, a chamada sarcopenia, pode dar as caras.

Durante a menopausa, a queda no estrogênio traz mudanças importantes. Isso pode afetar a saúde dos ossos e do coração. “A falta de estrogênio reduz a absorção de cálcio e acelera a perda de massa óssea, aumentando os riscos de osteoporose. Além disso, o sistema cardiovascular fica mais vulnerável”, alerta a médica.

## Importância da dieta equilibrada na menopausa

A alimentação equilibrada é um verdadeiro aliado nessa fase. “Alimentos ricos em proteínas, cálcio, vitamina D e gorduras saudáveis são essenciais. Eles ajudam a manter os ossos firmes e a controlar o colesterol e a glicemia”, diz a Dra. Patricia. A soja, frutas, verduras e legumes são grandes aliados para aliviar sintomas como ondas de calor e mudanças de humor.

Pensar na alimentação não é só uma questão de evitar desconfortos. É uma forma de agir preventivamente para garantir saúde e qualidade de vida. Afinal, o corpo, nesse momento, se torna mais sensível às mudanças.

## Nutrientes-chave para a menopausa

Agora, vamos falar sobre alguns nutrientes que merecem destaque. Os fitoestrógenos, presentes na soja e na linhaça, são super importantes. Eles funcionam como uma espécie de imitador do estrogênio e podem ajudar a controlar as ondas de calor.

Os ácidos graxos ômega 3, que você encontra em peixes como salmão e sardinha, são uma mão na roda na hora de controlar a inflamação e cuidar do coração.

E, claro, não podemos esquecer da importância de manter a glicemia estável. Combinando proteínas, carboidratos complexos e gorduras boas nas refeições, você ajuda a evitar aquelas oscilações de humor e apetite que tanto incomodam. Além disso, frutas e vegetais coloridos são ótimos para combater o estresse oxidativo.

## Dietas que auxiliam a saúde na menopausa

Escolher uma dieta balanceada pode ser um grande passo para melhorar a qualidade de vida durante a menopausa. A Dra. Ana Paula Fabricio, especialista em nutrição, sugere algumas opções que podem fazer a diferença. Vamos a elas!

### 1. Dieta mediterrânea

Essa dieta é rica em frutas, vegetais, grãos integrais, nozes e azeite de oliva. Ela está alinhada com vários benefícios à saúde, incluindo a redução dos sintomas da menopausa, como ondas de calor.

### 2. Dieta rica em fitoestrógenos

Incluir alimentos que mimetizam o estrogênio, como soja, tofu e linhaça, pode aliviar sintomas incômodos como ondas de calor e secura vaginal.

### 3. Dieta vegetariana e vegana

Alimentar-se com alto consumo de frutas, legumes e grãos pode trazer muitos benefícios. Esses alimentos são ricos em fibras e antioxidantes, ajudando a melhorar a saúde geral.

### 4. Dieta DASH

Focada em reduzir a pressão arterial, esta dieta é composta por muitas frutas, vegetais e proteínas magras. Ela é útil para manter o peso e garantir a saúde cardiovascular durante a menopausa.

## Reposição hormonal como aliada

Além da dieta, a terapia hormonal de reposição pode ser indicada para quem enfrenta sintomas mais intensos. A Dra. Patricia ressalta que isso deve ser uma decisão individual, levando em conta o histórico de saúde de cada um. Alimentação saudável e reposição hormonal não se opõem; elas se complementam.

## Estratégias práticas para o dia a dia

Para ajudar na alimentação, a Dra. Patricia oferece algumas dicas simples:

– Planeje as refeições com antecedência.

– Cozinhe em grande quantidade e congele em porções menores.

– Opte por alimentos da estação e de fácil acesso.

– Substitua ingredientes refinados por grãos integrais.

Não esqueça também de preparar lanches saudáveis, como frutas e iogurte natural. O foco deve ser sempre na qualidade da dieta, garantindo uma boa variedade.

Cuidar da alimentação é um investimento de longo prazo. Assim, além de aliviar desconfortos imediatos, uma boa dieta pode garantir vitalidade e uma excelente qualidade de vida durante a menopausa.