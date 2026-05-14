Saúde

Efeito sanfona: descubra as causas do reganho de peso

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 16 horas atrás
2 minutos lidos
Efeito sanfona: veja os fatores que favorecem o reganho de peso após o emagrecimento
Efeito sanfona: veja os fatores que favorecem o reganho de peso após o emagrecimento

Emagrecer é um objetivo comum para muitos que buscam melhorar a saúde e a autoestima. Mas, muitas vezes, a dificuldade não está apenas na perda de peso; o verdadeiro desafio é mantê-lo. O famoso “efeito sanfona”, que é quando alguém emagrece e depois volta a ganhar peso, é uma realidade que muitos enfrentam. E isso pode estar ligado a várias questões do corpo e do comportamento.

O Dr. Vagner Chiapetti, endocrinologista e nutrólogo, explica que o corpo humano tem seus mecanismos de defesa. Quando perdemos peso rapidamente, ele interpreta isso como uma ameaça, reduzindo o gasto energético e aumentando a fome. Ou seja, se você já passou por isso, deve ter notado como é fácil ganhar peso de novo depois de uma dieta intensa. O corpo parece criar um “modo de sobrevivência”, e isso pode ser bem complicado.

### Dietas restritivas podem favorecer o reganho de peso

Uma armadilha comum é entrar em dietas radicais, aquelas que prometem resultados rápidos. Sim, é tentador olhar a balança e ver os quilos a menos, mas essas soluções, na maioria das vezes, não são viáveis a longo prazo. O Dr. Vagner ressalta que muita gente até consegue emagrecer com restrições severas, mas logo que volta a dieta normal, acaba recuperando o peso perdido — e muitas vezes ganhando até mais.

Além disso, esse tipo de dieta pode levar à perda de massa muscular, que é um fator essencial para manter o metabolismo acelerado. E aí, fica tudo mais difícil.

### Aspectos emocionais também influenciam

Outro fator importante que muitas vezes é esquecido é a relação emocional com a comida. Questões como ansiedade, estresse e frustração podem fazer a gente se jogar em refeições calóricas. Isso soa familiar? O Dr. Vagner aponta que não adianta emagrecer sem lidar com esses comportamentos alimentares. O ideal é trabalhar essas emoções para que os resultados não sejam apenas temporários.

### Como evitar o efeito sanfona?

O Dr. Vagner também alerta que, após emagrecer, nosso corpo passa por adaptações que podem reduzir o gasto calórico mesmo fazendo as mesmas atividades de antes. É como se o nosso organismo entrasse em modo “economia de energia”. Portanto, manter o peso exige consistência em hábitos saudáveis, atividade física regular e um bom acompanhamento.

Aqui vão algumas dicas para não voltar atrás:

– Evite dietas extremamente restritivas.
– Foque em uma alimentação equilibrada e variada.
– Mantenha uma rotina de exercícios.
– Cuide da qualidade do sono.
– Gerencie o estresse do dia a dia.
– Busque ajuda profissional quando necessário.

O mais importante é encarar o emagrecimento como uma mudança permanente de estilo de vida. Quando a pessoa compreende isso, as chances de manter os resultados aumentam bastante. Afinal, é um processo que se estende muito além do número na balança!

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 16 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Reposição hormonal aumenta o risco de doenças? Conheça os maiores mitos

Reposição hormonal: descubra os mitos e riscos reais

12 horas atrás
Além da pneumonia: 5 situações nas quais o raio-x em crianças é necessário

Raio-x em crianças: 5 situações além da pneumonia que exigem

13 horas atrás
Dentes sensíveis e boca seca: 6 cuidados com a saúde bucal durante o frio

Dentes sensíveis e boca seca: cuide da saúde bucal no frio

14 horas atrás
Saúde na menopausa: 4 dietas para amenizar desconfortos e proteger o organismo

Descubra 4 dietas para aliviar desconfortos da menopausa

16 horas atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo