Efeito sanfona: descubra as causas do reganho de peso

Emagrecer é um objetivo comum para muitos que buscam melhorar a saúde e a autoestima. Mas, muitas vezes, a dificuldade não está apenas na perda de peso; o verdadeiro desafio é mantê-lo. O famoso “efeito sanfona”, que é quando alguém emagrece e depois volta a ganhar peso, é uma realidade que muitos enfrentam. E isso pode estar ligado a várias questões do corpo e do comportamento.

O Dr. Vagner Chiapetti, endocrinologista e nutrólogo, explica que o corpo humano tem seus mecanismos de defesa. Quando perdemos peso rapidamente, ele interpreta isso como uma ameaça, reduzindo o gasto energético e aumentando a fome. Ou seja, se você já passou por isso, deve ter notado como é fácil ganhar peso de novo depois de uma dieta intensa. O corpo parece criar um “modo de sobrevivência”, e isso pode ser bem complicado.

### Dietas restritivas podem favorecer o reganho de peso

Uma armadilha comum é entrar em dietas radicais, aquelas que prometem resultados rápidos. Sim, é tentador olhar a balança e ver os quilos a menos, mas essas soluções, na maioria das vezes, não são viáveis a longo prazo. O Dr. Vagner ressalta que muita gente até consegue emagrecer com restrições severas, mas logo que volta a dieta normal, acaba recuperando o peso perdido — e muitas vezes ganhando até mais.

Além disso, esse tipo de dieta pode levar à perda de massa muscular, que é um fator essencial para manter o metabolismo acelerado. E aí, fica tudo mais difícil.

### Aspectos emocionais também influenciam

Outro fator importante que muitas vezes é esquecido é a relação emocional com a comida. Questões como ansiedade, estresse e frustração podem fazer a gente se jogar em refeições calóricas. Isso soa familiar? O Dr. Vagner aponta que não adianta emagrecer sem lidar com esses comportamentos alimentares. O ideal é trabalhar essas emoções para que os resultados não sejam apenas temporários.

### Como evitar o efeito sanfona?

O Dr. Vagner também alerta que, após emagrecer, nosso corpo passa por adaptações que podem reduzir o gasto calórico mesmo fazendo as mesmas atividades de antes. É como se o nosso organismo entrasse em modo “economia de energia”. Portanto, manter o peso exige consistência em hábitos saudáveis, atividade física regular e um bom acompanhamento.

Aqui vão algumas dicas para não voltar atrás:

– Evite dietas extremamente restritivas.

– Foque em uma alimentação equilibrada e variada.

– Mantenha uma rotina de exercícios.

– Cuide da qualidade do sono.

– Gerencie o estresse do dia a dia.

– Busque ajuda profissional quando necessário.

O mais importante é encarar o emagrecimento como uma mudança permanente de estilo de vida. Quando a pessoa compreende isso, as chances de manter os resultados aumentam bastante. Afinal, é um processo que se estende muito além do número na balança!