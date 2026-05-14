Dentes sensíveis e boca seca: cuide da saúde bucal no frio

No frio, nosso corpo pede um cuidado extra, e isso inclui a saúde bucal. Quem já sentiu aquele desconforto nos dentes durante o inverno sabe bem do que estou falando. A sensibilidade, boca seca e até mau hálito podem dar as caras quando as temperaturas caem. Vamos entender melhor como isso acontece e o que podemos fazer para manter nosso sorriso em dia?

O Dr. Paulo Yanase, dentista da Oral Sin, explica que o clima gelado e seco reduz a produção de saliva, que é superimportante para a proteção da nossa boca. Sabe aquela sensação de boca seca? Isso acontece porque, no inverno, muita gente acaba respirando pela boca e bebendo menos água. E aí, meu amigo, o risco de problemas bucais só aumenta.

Por isso, é vital adaptar alguns hábitos. Aqui vão algumas dicas para cuidar da sua saúde bucal nesse período mais frio!

1. Beba água mesmo sem sentir sede

Pode ser tentador esquecer do copo de água quando tá frio. Mas, a verdade é que a hidratação é fundamental. Quando não bebemos água o suficiente, a saliva diminui, e a boca seca não é nada agradável. Ficar atento à ingestão de líquidos ajuda a evitar aquele acúmulo de bactérias que pode resultar em mau hálito e inflamações gengivais.

Além disso, manter uma rotina de escovação bem disciplinada é crucial. No inverno, a boca pode acumular mais placa bacteriana, então não deslize e escove os dentes direitinho, especialmente antes de dormir.

2. Utilize produtos adequados para dentes sensíveis

Com o frio, os dentes podem ficar mais sensíveis, especialmente se você consome bebidas geladas. Isso acontece devido à exposição da dentina, quando esfregações ou retrações gengivais ocorrem. Um creme dental específico para dentes sensíveis pode fazer toda a diferença e trazer alívio.

3. Cuidado com os enxaguantes bucais

Se você usa enxaguante bucal, fique ligado na composição. Produtos com álcool podem deixar a boca ainda mais seca. A dica é optar por versões sem álcool. Elas limpam sem tirar a umidade natural da boca, mantendo tudo equilibrado.

4. Modere o consumo de bebidas muito quentes e açúcar

Nada como um café bem quentinho durante o frio, né? Mas cuidado: excessos podem provocar desconforto em dentes sensíveis. E quem é que não ama um docinho às vezes? Porém, em alta quantidade, os açúcares favorecem o surgimento de cáries, especialmente quando a produção de saliva cai. Portanto, modere!

5. Não deixe as consultas odontológicas para depois

Manter um check-up regular no dentista é sempre uma boa ideia. As consultas ajudam a pegar qualquer problema no início, antes que ganhe proporções maiores. E a saúde da boca vai além do sorriso bonito; está ligada à saúde do corpo todo. Cuidar dos dentes é cuidar de você.

Com essas dicas, é possível encarar o inverno de boca saudável e pronto para qualquer sorriso! O segredo é ter atenção e os cuidados certos.