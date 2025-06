Briga em bar de Maddaloni resulta em denúncias e suspensão da licença

Nos últimos dias, o Chefe de Polícia de Caserta, Andrea Grassi, decidiu suspender a licença de funcionamento de um bar em Maddaloni por um período de 20 dias. A medida foi tomada após um incidente de violência nas proximidades do estabelecimento.

A intervenção da equipe policial do Departamento de Segurança Pública de Maddaloni foi necessária devido a uma briga que ocorreu do lado de fora do bar. Durante a investigação, a polícia descobriu que um grupo de homens armados com bastões e cacetetes invadiu o local, causando danos tanto na área externa quanto interna do bar. Isso provocou uma reação por parte dos frequentadores, resultando em sete pessoas sendo denunciadas à Justiça por sua participação na confusão.

O trabalho da Divisão de Polícia Administrativa e Social da Questura de Caserta foi fundamental para que o Chefe de Polícia tomasse a decisão de suspender temporariamente o funcionamento do bar. O objetivo dessa suspensão é evitar que situações perigosas se repitam, garantindo assim a segurança da comunidade.

Além disso, três indivíduos identificados como responsáveis pelos danos receberam uma medida chamada “Dacur”, que é um tipo de proibição de acesso a áreas urbanas. Essa restrição os impede de entrar em qualquer estabelecimento que sirva bebidas, incluindo as alcoólicas, por um período de dois anos.

Essas ações visam não apenas punir comportamentos violentos, mas também melhorar a segurança pública em Maddaloni.