Erick Jacquin compartilha momento com os filhos gêmeos na fazenda

O chef Erick Jacquin, conhecido por suas habilidades culinárias, fez uma rara aparição pública com seus filhos gêmeos, Élise e Antoine, de seis anos, em sua fazenda. Durante essa visita, ele compartilhou momentos especiais com os pequenos, mostrando a vida familiar em um ambiente descontraído.

Em uma das postagens nas redes sociais, Jacquin destacou uma cena adorável de seu filho Antoine. O garoto estava aproveitando o sol no gramado da fazenda, ao lado de seu cachorro. O chef comentou sobre o momento e fez uma pergunta aos seguidores sobre suas preferências de clima: “Antoine aproveitando o sol por aqui… e você, é do time do calor ou do frio? Me fala!”.

Os fãs do chef reagiram positivamente, elogiando Antoine. Comentários como “Que lindo! Como ele cresceu!” e “Uma vibe boa demais” foram comuns, reforçando o carinho do público pela família.

Em outro momento, Jacquin foi visto assando marshmallows com sua filha Élise em uma fogueira na mesma fazenda. Essa interação foi compartilhada por Rosangela, esposa do chef e mãe dos gêmeos, que também tem um papel ativo nas redes sociais da família.

Além dos gêmeos, Erick Jacquin é pai de Edouard, seu filho mais velho, que já é adulto e reside em Paris, na França, resultado de seu primeiro casamento.

Recentemente, o chef encantou seus seguidores ao relembrar uma foto de Antoine ainda bebê. Ele fez uma comparação entre o menino e si mesmo, comentando de forma divertida sobre as semelhanças físicas. Internautas rapidamente se uniram ao tema, falando sobre como os dois são parecidos, com mensagens como “Que fofura! Já nasceu com o bico igual ao do pai!” e “Ele está a sua cara! Fofo demais!”.

Essas interações mostram não apenas o lado profissional de Jacquin, mas também seu amor e dedicação à família, algo que ressoa com muitos de seus admiradores.