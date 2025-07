Alex Atala discute sustentabilidade em fórum em Salvador

Fórum de Biodesign e Sustentabilidade em Salvador contará com a presença do chef Alex Atala

O renomado chef Alex Atala, conhecido por comandar o restaurante D.O.M, que possui duas estrelas Michelin, participará do Fórum de Biodesign e Sustentabilidade em Salvador, nos dias 31 de julho e 1º de agosto. Este evento, que será realizado na Casa do Comércio e na Casa Rosa, visa promover diálogos entre diversas áreas, como arquitetura, ciência, gastronomia e inovação. A programação inclui atividades técnicas e abertas ao público.

Alex Atala, reconhecido como um dos chefs mais influentes do mundo, falará sobre a gastronomia como uma forma de expressar a biodiversidade e a relação com o território. Sua palestra, programada para o dia 1º de agosto, às 10h20, terá como tema “Sustentabilidade à mesa: a alimentação como elo entre natureza e cultura”. Esse assunto é central na carreira de Atala, que tem se esforçado para valorizar ingredientes nativos e saberes tradicionais.

O chef também demonstra um crescente laço com a Bahia. Em uma entrevista recente, ele revelou que adquiriu uma residência no estado, onde seus pais e sua irmã já residem. Essa declaração evidencia a intenção de se conectar ainda mais com a cultura local.

O Fórum de Biodesign e Sustentabilidade é um evento inaugural no Brasil e também contará com a participação de outros profissionais renomados, como a arquiteta Amanda Ferber, o engenheiro florestal Durval de Oliveira Santos, o paisagista Alex Sá e a designer Carla Garcia, da Areka’a. O objetivo é imergir os participantes em práticas regenerativas e discutir soluções sustentáveis para tornar as cidades mais verdes e promover uma convivência harmônica com o meio ambiente.

As atividades técnicas, que ocorrerão na Casa do Comércio, possuem vagas limitadas e exigem inscrição paga pelo site oficial. Já a programação na Casa Rosa, que será realizada das 16h às 22h, é aberta ao público e incluirá uma feira criativa, exposições, gastronomia e experiências culturais.