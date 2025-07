Entrevistas com Edson Vasconcelos e Paul Malicki disponíveis

Na edição do programa Oeste Negócios desta segunda-feira, dia 28, o apresentador Adalberto Piotto recebe importantes convidados. Estão presentes Edson Vasconcelos, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), e Paul Malicki, CEO da Flapper. O programa é transmitido toda segunda-feira, às 20h30, pelo canal da Revista Oeste no YouTube.

Um assunto de grande relevância debatido no programa é o prazo para o Brasil negociar uma tarifa de 50% sobre as exportações com os Estados Unidos, que está acabando. Enquanto o governo federal adota uma postura mais cautelosa, empresários de várias partes do país estão atuando para reduzir os efeitos dessa decisão da Casa Branca no setor produtivo brasileiro.

Adalberto Piotto comenta em sua análise que a situação está se deteriorando nas esferas de poder do governo. Ele menciona que as tentativas de contato com representantes da Casa Branca, incluindo o Escritório do Representante do Comércio (USTR), não têm avançado. “A negociação precisa ocorrer diretamente com o presidente Donald Trump, que já deixou claro suas demandas”, destaca.

A Fiep representa um vasto grupo de mais de 72 mil empresas no estado do Paraná, que inclui tanto indústrias quanto prestadores de serviços. Essas empresas são responsáveis por mais de 970 mil empregos diretos na região.

Edson Vasconcelos enfatiza a importância de trazer questões técnicas e comerciais para o foco das negociações, indicando que o governo tem buscado ouvir o setor produtivo. “Todos concordam que é fundamental agir com cautela durante as negociações, evitando o uso da Lei da Reciprocidade”, afirmou.

Vasconcelos também reconheceu a complexidade do mercado norte-americano, destacando sua importância como um dos maiores compradores do mundo: “Devemos explorar outros mercados, mas ficamos cientes de que o mercado dos EUA é crucial, portanto, é necessário deixar de lado qualquer agenda ideológica", concluiu o presidente da Fiep.

Outra discussão relevante no episódio é a aviação executiva no Brasil. O país ocupa o segundo lugar mundial na frota de jatos executivos, com cerca de mil aeronaves, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem mais de 16 mil. A Flapper, fundada em 2016, oferece serviços que variam de táxi aéreo à gestão de aeronaves, operando principalmente no setor agropecuário, que demanda frequentes deslocamentos em curtos períodos.

Por fim, os interessados podem assistir ao episódio completo do programa Oeste Negócios com Edson Vasconcelos e Paul Malicki, que irá ao ar nesta segunda-feira, 28, no canal da Revista Oeste no YouTube.