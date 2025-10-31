Engenheiros removem rocha na rodovia do Japão sem fechar a via

A rodovia Joshinetsu, que liga as regiões de Kanto a Nagano e Niigata, foi palco de uma verdadeira proeza da engenharia civil moderna. Engenheiros da Obayashi Corporation realizaram a remoção de uma massa de rocha de andesito, com nada menos que 70 metros de altura e 80 metros de largura, diretamente acima de uma via expressa em funcionamento. O mais impressionante? Eles conseguiram fazer isso sem interromper o tráfego e, pasmem, sem deixar cair uma única pedrinha.

Essa grande empreitada não foi por acaso. Tudo começou após uma tragédia em 1996, quando um deslizamento em Hokkaido resultou na morte de 20 pessoas, ao colapsar o Túnel Toyohama. Desde então, o Japão intensificou as inspeções de encostas que ficam próximas a rodovias e túneis. Na região de Gunma, foi identificado o risco de um grande deslizamento de um bloco rochoso, formado há cerca de cinco milhões de anos. A solução encontrada foi uma operação inédita, que combinou tecnologia de ponta e uma dedicação total à segurança.

Engenharia Vertical Sob o Risco de Gravidade

Para realizar essa tarefa desafiadora, a primeira etapa foi construir um andaime de impressionantes 70 metros, equivalente a um prédio de 23 andares, cobrindo toda a encosta acima da rodovia. Essa estrutura funcionou como uma verdadeira fortaleza técnica, permitindo que os engenheiros acessassem a rocha sem interromper o fluxo intenso de veículos abaixo.

Eles colocaram uma camada de proteção de dois metros sobre o pavimento, não porque esperavam que algo fosse cair, mas para garantir que nada acontecesse. Afinal, o objetivo era claro: não deixar cair uma única pedra.

O planejamento foi meticuloso, envolvendo 85 simulações computacionais para prever o comportamento da rocha durante o processo de fragmentação. Cada etapa exigia precisão extrema, garantindo que o andaime e os equipamentos sustentassem o peso de caminhões e escavadeiras de até 80 toneladas.

Ferramentas de Diamante e Desmontagem Controlada

Dada a localização precária da rocha, a demolição com explosivos estava fora de questão. O andesito, a rocha em questão, é extremamente dura e resistente, o que levou os engenheiros a usar brocas com pontas de diamante. Assim, conseguiam fazer furos e depois fragmentar a rocha manualmente, com britadores hidráulicos.

O processo foi cuidadosamente pensado para que os fragmentos não fossem lançados para fora da encosta. As bordas da rocha foram removidas usando uma técnica de impacto em ângulo, que fazia com que os pedaços caíssem para dentro da encosta, assegurando a estabilidade do trabalho.

Operação Contínua e Logística de Precisão

O projeto exigiu uma operação ininterrupta, funcionando 24 horas por dia durante anos. Para isso, foi necessária uma coordenação entre as equipes humanas e as máquinas. Trilhos temporários e um monotrilho vertical foram instalados para transportar os equipamentos até o topo da encosta, garantindo acesso regular à área de risco.

Sensores e drones monitoravam cada avanço do projeto, mantendo a segurança do andaime e da rodovia. A operação envolveu centenas de profissionais qualificados, consolidando o Japão como uma referência mundial em remoção de rochas de alta complexidade.

O gerente do projeto, Takuma Ohga, destacou que a missão tinha dois objetivos: remover a massa rochosa instável e provar que engenharia e segurança podem coexistir, mesmo nas situações mais desafiadoras.

Legado Técnico e Inspiração Pública

Após uma década de trabalho, a obra foi concluída com sucesso. Detalhes do projeto foram compartilhados com o público, que se interessou tanto que as inscrições para as visitas guiadas superaram em setenta vezes as expectativas.

Esse grande interesse mostra o impacto do projeto na sociedade, visto como um símbolo de perseverança e precisão técnica. Muitos dos visitantes destacaram a disciplina e o cuidado com a segurança, características marcantes da engenharia japonesa.

Além de eliminar um risco geológico significativo, o projeto teve um papel fundamental na criação de novos padrões de construção em áreas montanhosas. Assim, mostraram que é possível atuar com alta complexidade técnica sem comprometer a mobilidade das pessoas.

A remoção de rocha na rodovia Joshinetsu se tornou um verdadeiro marco na engenharia, servindo de exemplo para o mundo todo na prevenção de desastres.