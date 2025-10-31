Cachoeira latitudinal do Brasil revela trilhas secretas e vistas únicas

No extremo norte do Rio Grande do Sul, há uma maravilha natural que merece ser descoberta: o Salto do Yucumã. Localizado no Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas, esse lugar é conhecido como a maior cachoeira longitudinal do mundo, com cerca de 1,8 km de extensão e quedas que chegam a até 15 metros, dependendo do nível do Rio Uruguai.

O salto fica na fronteira entre o Brasil e a Argentina, e tem um detalhe que chama a atenção: a melhor vista é do lado brasileiro. Isso porque a margem desse lado é mais baixa, permitindo observar melhor os degraus de basalto por onde a água desliza. Uma vista realmente imperdível para quem aprecia a natureza.

Acesso controlado e preservação ambiental

Para chegar ao Parque Estadual do Turvo, é preciso seguir por uma estrada pavimentada, a apenas 4 km do centro de Derrubadas. Depois de passar pela portaria, os visitantes percorrem 15 km de estrada de terra até o mirante principal, onde a vista do salto é deslumbrante.

Essa restrição de acesso foi implementada pela Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul para proteger a Mata Atlântica da região. Em julho de 2023, o governo estadual firmou um contrato de 30 anos com a empresa Três Fronteiras Navegação e Turismo, que vai cuidar dos serviços turísticos e da estrutura no local.

Trilha curta e origem do nome

A partir do fim da estrada interna, uma caminhada de cerca de 500 metros leva até o mirante. Curioso é que o nome "Yucumã" vem do tupi-guarani, significando "Grande Roncador", uma referência ao som do rio ao longo da falha geológica.

Conforme informações do Departamento de Biodiversidade da Sema-RS, o que se vê muda muito de acordo com o volume do Rio Uruguai. Durante épocas de seca, as formações rochosas ficam mais visíveis, enquanto em cheias, parte delas fica submersa.

Atividades e modalidades de visitação

No parque, os visitantes têm à disposição várias atividades, como trilhas guiadas, passeios de bike e até excursões de quadriciclo. É também possível praticar atividades náuticas em áreas controladas, com a supervisão de guias qualificados. Os passeios aquáticos incluem opções como caiaque e barco a motor.

Essas atividades dependem das condições do rio e do clima, então é sempre bom checar as informações antes de planejar a visita.

Trilhas: Lagoas e Onças

O parque conta com duas trilhas principais. A Trilha das Lagoas tem 1,3 km e é de dificuldade moderada, passando por áreas alagadas. Já a Trilha das Onças, com 1,5 km, é um pouco mais desafiadora e atravessa trechos de mata fechada. O acesso a cada trajeto custa R$ 10, mas é bom conferir se houve alguma alteração no preço antes.

Estrutura e funcionamento

Na portaria do parque, o visitante encontra o Centro de Visitantes, que possui lanchonete, restaurante e sanitários. Há também uma área de apoio próxima ao salto, facilitando o acesso às trilhas. O parque está aberto de quinta a segunda, fechando às terças e quartas para manutenção e manejo ambiental. Os horários de visitação podem variar conforme o clima e as condições do rio.

Visual exclusivo e formação geológica

Estudos mostram que o Salto do Yucumã se forma a partir de uma falha longitudinal no leito do Rio Uruguai. A diferença de altura entre as margens proporciona um visual privilegiado do lado brasileiro, onde os visitantes ficam abaixo do degrau rochoso. Já do lado argentino, a observação se dá acima do salto, limitando a visão da formação.

Essa característica geológica única faz com que a vista completa do salto esteja disponível apenas do Brasil.

Melhor época e condições de visita

Se você planeja visitar, é bom escolher o período certo. Os meses de seca são ideais, pois com o volume menor do Rio Uruguai, as quedas ficam mais visíveis. Em épocas de cheia, o salto pode ficar parcialmente encoberto.

Informações sobre as condições de visitação são disponibilizadas pela prefeitura e pela Secretaria de Meio Ambiente e podem ser checadas antes de ir ao local.

Conservação e biodiversidade

O Parque Estadual do Turvo é um dos últimos refúgios da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul. Ele abriga diversas espécies ameaçadas, como a onça-pintada e aves raras. A concessão atual prevê aumentar as atividades de educação ambiental e manter áreas restritas para preservar a natureza.

O Salto do Yucumã já se firmou como um dos principais destinos de ecoturismo do Sul do Brasil, unindo biodiversidade, importância geológica e um acesso controlado que respeita a natureza.