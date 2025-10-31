Audiência do último boa noite de Bonner no ‘Jornal Nacional’

Na última sexta-feira (31/10), William Bonner se despediu do comando do Jornal Nacional, um dos telejornais mais importantes do Brasil, após quase 30 anos na bancada. Bonner, que atuou por 29 anos no programa e foi editor-chefe durante 26 deles, fez sua última aparição ao lado de Renata Vasconcellos. A apresentação foi marcada pela entrega simbólica do posto a César Tralli, que começará a sua nova função na segunda-feira (3).

O encerramento da era Bonner foi um momento importante para a emissora. Durante o programa, Renata e Bonner receberam César Tralli no estúdio em uma passagem de bastão direta. Tralli, que tem 32 anos de Globo, trouxe uma ampla experiência ao telejornal, tendo atuado como repórter investigativo e correspondente internacional, entre outras funções.

Apesar da expectativa de que a despedida gerasse um aumento significativo na audiência, os números mostraram que a audiência do Jornal Nacional se manteve praticamente a mesma. Segundo dados preliminares, o telejornal marcou uma média de 23,7 pontos na Grande São Paulo, um índice parecido com o das quatro sextas anteriores. Durante o horário de exibição, entre 20h30 e 21h45, o programa alcançou 38,34% de participação entre os televisores ligados na região.

Em comparação, a Record conquistou a vice-liderança com 6,0 pontos, somando os resultados do Jornal da Record e da novela Mãe. O SBT ficou em terceiro lugar com 2,9 pontos ao exibir seu principal telejornal e a novela A.Mar. A Band registrou 1,3 ponto com os programas Cruel Istambul e Show da Fé, enquanto a TV Cultura alcançou 0,4 ponto com Opinião e Jornal da Cultura.

Vale ressaltar que, em 2025, cada ponto de audiência em São Paulo corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios que estão assistindo à programação, um dado relevante para o mercado publicitário medir o alcance das atrações televisivas.