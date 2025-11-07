Engenheiro americano mora há 20 anos em Boeing 727 na floresta

Para Bruce Campbell, engenheiro elétrico aposentado, o que muitos veriam como só lixo se transformou em um lar único. Há mais de vinte anos, ele vive dentro da fuselagem de um Boeing 727, que adaptou como sua casa em uma floresta no estado do Oregon, nos Estados Unidos.

Essa ideia inusitada surgiu nos anos 90, quando ele percebeu que aviões comerciais aposentados poderiam ganhar nova vida. Com essa motivação, decidiu comprar uma aeronave — um modelo fabricado entre 1962 e 1984 — por cerca de US$ 100 mil.

O desafio começou com o transporte da aeronave até sua propriedade. Bruce precisou desmontar a estrutura do avião e transportar as partes em caminhões. Depois, foi hora de reconstruir tudo em seu terreno cercado por árvores. Assim, começou uma das experiências de moradia mais peculiares do mundo.

Apesar das adaptações para torná-lo habitável, o interior do Boeing mantém muitos dos elementos originais, como os assentos e as luzes de emergência. Essa mistura de modernidade com o charme industrial traz um toque especial ao ambiente. Bruce equipou sua casa com tudo o que precisa: banheiro, chuveiro, uma pequena cozinha e até um sistema elétrico funcional.

Localizado em uma área isolada e longe do barulho das cidades, esse refúgio não é só uma peculiaridade, mas também uma forma inteligente de reaproveitar estruturas que foram feitas para durar por décadas. Bruce acredita que aviões comerciais são mais resistentes do que casas convencionais e poderiam ser uma alternativa sustentável em tempos de escassez de materiais de construção.

Boeing 727: um espaço que recebe visitantes

A moradia de Bruce se tornou um ponto de curiosidade para quem passa pela região. Ao longo desses anos, ele abriu as portas do seu avião para visitantes que estão interessados em conhecer sua rotina.

Ele oferece pequenos passeios pelo interior da aeronave, contando sobre sua filosofia de vida que valoriza a reutilização e a simplicidade. Para muitos, é uma experiência marcante e diferente.

A história de Lucas, que vive em um bueiro na Colômbia

Enquanto Bruce encontrou liberdade entre as asas do seu avião, Lucas, em Bogotá, transformou um bueiro em seu abrigo. Há quase duas décadas, ele vive nesse espaço subterrâneo, que se tornou famoso após ser revelado por um youtuber.

Para entrar em casa, Lucas usa duas barras de metal para levantar a pesada tampa do bueiro. Dentro, o espaço é tão pequeno que mal chega a dois metros quadrados. Ele improvisou uma cama com tábuas e espumas. A falta de oxigênio é tão intensa que ele compara o ambiente à pressão de uma panela de pressão.

Lucas descobriu o local durante uma inundação na Plaza de Toros, onde o bueiro ficou cheio d’água, parecendo uma cachoeira. Com o tempo, ele foi limpando a lama e construiu seu abrigo: primeiro dormindo no chão, depois com uma estrutura de madeira, tapete e cobertas.

Duas histórias tão diferentes, mas que revelam uma mesma capacidade humana: a de transformar o improvável em lar e encontrar soluções criativas para viver.