Entretenimento

SBT renova contrato de Virginia Fonseca até 2026 por sucesso

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Virginia Fonseca no ‘Sabadou’. Reprodução/SBT
Sucesso do Sabadou faz SBT manter Virginia Fonseca até 2026

Sem fazer alarde, o SBT renovou o contrato da apresentadora Virginia Fonseca, garantindo sua permanência na emissora até o final de 2026. O novo acordo, firmado em setembro, estende a colaboração original em mais dois anos, destacando a confiança do canal no sucesso do programa “Sabadou com Virginia”.

Virginia havia assinado inicialmente um contrato de um ano, que servia como um período experimental para avaliar a audiência e a aceitação do público. No entanto, os resultados foram além do esperado, com o programa alcançando boa audiência, variando entre 3 e 4 pontos na Grande São Paulo.

“Sabadou” se destacou nas noites de sábado e se tornou um sucesso comercial para a emissora, atraindo a atenção de anunciantes e aumentando a receita publicitária. Embora houvesse um planejamento inicial para um contrato até 2027, a decisão de estabelecer um novo acordo até 2026 proporciona flexibilidade para futuras negociações.

Virginia Fonseca é vista pelo SBT como uma figura-chave para alcançar o público jovem, especialmente devido ao seu carisma e habilidade de engajamento nas redes sociais. O programa já acumulou mais de 400 milhões de visualizações em diversas plataformas digitais, contribuindo para o fortalecimento da presença da emissora no universo online.

Dentre as estreias recentes, “Sabadou com Virginia Fonseca” é considerado um dos principais sucessos da gestão de Daniela Beyruti, ao lado do telejornal “SBT Brasil”, apresentado por César Filho, que também tem apresentado um bom desempenho na programação.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Foto: Divulgação

Band busca parcerias com Disney e Warner para conteúdo em 2026

4 horas atrás
Túnel do Amor. Foto Divulgação

Túnel do amor ganha nova edição com surpresas no Globoplay

6 horas atrás
Cissa Guimarães. Foto: Rodrigo Peixoto/TV Brasil

TV Brasil apresenta especial do ‘Sem Censura’ em tributo a Chico Anysio

9 horas atrás
Janete (Letícia Spiller). Foto: Manoella Mello / Globo

Leticia Spiller como Janete em “Coração acelerado”

9 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo