SBT renova contrato de Virginia Fonseca até 2026 por sucesso

Sem fazer alarde, o SBT renovou o contrato da apresentadora Virginia Fonseca, garantindo sua permanência na emissora até o final de 2026. O novo acordo, firmado em setembro, estende a colaboração original em mais dois anos, destacando a confiança do canal no sucesso do programa “Sabadou com Virginia”.

Virginia havia assinado inicialmente um contrato de um ano, que servia como um período experimental para avaliar a audiência e a aceitação do público. No entanto, os resultados foram além do esperado, com o programa alcançando boa audiência, variando entre 3 e 4 pontos na Grande São Paulo.

“Sabadou” se destacou nas noites de sábado e se tornou um sucesso comercial para a emissora, atraindo a atenção de anunciantes e aumentando a receita publicitária. Embora houvesse um planejamento inicial para um contrato até 2027, a decisão de estabelecer um novo acordo até 2026 proporciona flexibilidade para futuras negociações.

Virginia Fonseca é vista pelo SBT como uma figura-chave para alcançar o público jovem, especialmente devido ao seu carisma e habilidade de engajamento nas redes sociais. O programa já acumulou mais de 400 milhões de visualizações em diversas plataformas digitais, contribuindo para o fortalecimento da presença da emissora no universo online.

Dentre as estreias recentes, “Sabadou com Virginia Fonseca” é considerado um dos principais sucessos da gestão de Daniela Beyruti, ao lado do telejornal “SBT Brasil”, apresentado por César Filho, que também tem apresentado um bom desempenho na programação.