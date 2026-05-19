Copa do mundo: cuidados essenciais com a saúde na viagem

A expectativa para a Copa do Mundo de 2026 já está agitando muitos brasileiros que planejam acompanhar de perto os jogos nos Estados Unidos, Canadá e México. Mas, além de toda a correria com passagem, hospedagem e ingressos, é importante não esquecer de cuidar da saúde.

Grandes eventos internacionais costumam reunir multidões em aeroportos, estádios e transportes públicos, deixando a gente mais exposto a vírus e outros problemas de saúde. O alerta do Ministério da Saúde fica mais forte, especialmente em relação ao sarampo, que pode ser um risco para quem vai viajar.

O clínico geral Diego Reis, da Afya Jaboatão, destaca que a melhor tática é a prevenção. “É comum que os viajantes se preocupem apenas com a logística da viagem e esqueçam do check-up ‘pré-jogo’. A exposição a diferentes patógenos é bem alta, e estar com a saúde em dia é fundamental para não perder nenhum lance”, recomenda. Acompanhe algumas dicas essenciais para curtir o torneio com mais segurança!

1. Atualize a vacinação antes de embarcar

Antes de pegar o voo, é uma boa ideia dar uma olhada na caderneta de vacinação. É essencial garantir que está protegido contra o sarampo, por meio da vacina tríplice viral, que também cobre caxumba e rubéola. Além disso, atenção às vacinas contra tétano, influenza, covid-19 e hepatite A.

Os países que vão receber os jogos registraram um aumento significativo de casos de sarampo. “Como a doença se espalha rapidamente, em um estádio lotado, ter a vacina não é só uma proteção pessoal; é uma segurança para todos”, alerta Diego. O ideal é atualizar as vacinas pelo menos 15 dias antes da viagem para garantir que tudo esteja em ordem.

2. Fique atento a sintomas após o retorno

Depois de voltar da Copa, fique de olho em possíveis sintomas como febre alta, manchas vermelhas no corpo e tosse. Se sentir algo assim, é melhor buscar atendimento médico logo e contar sobre a viagem. Isso ajuda os médicos a fazerem um diagnóstico correto e a evitar a transmissão de doenças para outras pessoas.

3. Hidrate-se durante os jogos e deslocamentos

Com tantas emoções, muitas vezes esquecemos de nos hidratar. Entre longas caminhadas, calor e o consumo de algumas bebidas do lado de fora do estádio, a água acaba ficando em segundo plano. Recentemente, pesquisadores enviaram uma carta à FIFA alertando que as medidas atuais contra calor podem não ser suficientes.

Vamos ser realistas: temperaturas nos estádios podem chegar a 40°C em algumas cidades! A desidratação pode causar desde desmaios até confusão mental. Então, enquanto você vibra com o seu time, lembre-se: beba água e escolha roupas leves para dar conta do calor e ficar bem.

4. Atenção com a alimentação

Durante a viagem, é normal ir atrás de lanches rápidos e comidas de rua. Mas é bom ter cuidado para evitar intoxicações. Observe a higiene dos lugares onde você come e prefira alimentos frescos. Além disso, fique atento à água e ao gelo das bebidas. Problemas gastrointestinais podem arruinar a diversão!

É sempre uma boa ideia equilibrar o consumo de álcool e não passar muito tempo sem se alimentar. Dessa forma, você evita surpresas desagradáveis.

5. Respeite os limites do corpo

Os torcedores costumam andar muito mais do que imaginam. Entre estádios e pontos turísticos, a rotina pode ser cansativa! Use roupas confortáveis e não esqueça de descansar. Dormir pouco pode aumentar o risco de ficar doente durante a viagem. Portanto, se escutar o corpo pedindo um tempo, não hesite.

6. Monte um kit básico de saúde

Preparar um kit de saúde antes de embarcar pode fazer uma grande diferença. Aqui estão alguns itens essenciais:

– Medicamentos de uso contínuo

– Remédios prescritos pelo médico

– Álcool em gel

– Protetor solar

– Máscaras para ambientes fechados

– Cópia da carteira de vacinação

– Contatos do seguro-viagem e hospitais próximos

Investir um tempinho para montar esse kit é uma ótima maneira de evitar dor de cabeça e garantir que a saúde esteja em dia durante a viagem.

Lembre-se: cuidar da saúde antes e durante a Copa do Mundo ajudará a criar memórias que ficarão marcadas pelos jogos e pela experiência de viajar, em vez de por contratempos médicos inesperados.