Queda de cabelo por falta de ferro: identifique e previna

A queda de cabelo é uma preocupação que muitos enfrentam, e as causas podem ser bem variadas. Estresse, hormônios em ação, questões genéticas e até hábitos do dia a dia. E tem mais: a falta de nutrientes, como o ferro, pode ser um grande vilão nessa história.

Tatiana Teixeira Eto, que coordena o curso de Nutrição na Faculdade Anhanguera, destaca a importância do ferro. Ele é fundamental para transportar oxigênio pelo corpo. Se os níveis caem, o organismo prioriza funções vitais e acaba deixando os folículos capilares em segundo plano. Resultado? Fios mais fracos e queda de cabelo.

A seguir, vou te contar como identificar e lidar com a falta de ferro e as consequências para os fios.

1. Fique atento aos sinais do seu corpo

A deficiência de ferro não traz apenas a queda de cabelo. Você pode sentir cansaço excessivo, fraqueza, palidez e até unhas mais quebradiças. Se notar esses sinais, é hora de prestar atenção!

2. Exames: o caminho para o diagnóstico

Para relacionar a queda de cabelo com a carência de ferro, nada como um bom exame de sangue. Essa avaliação vai mostrar os níveis de ferritina, ferro e hemoglobina. Um médico pode pedir esses exames e te ajudar a entender o que está acontecendo.

3. Alimentação é chave!

Uma dieta rica em ferro é essencial. Carnes vermelhas, aves, peixes, feijão, lentilhas e vegetais escuros são ótimas fontes. Pense em como seria legal incluir um pouquinho mais desses alimentos nas suas refeições. Que tal preparar um prato de lentilha com carne e salada?

Além disso, consumir alimentos ricos em vitamina C, como laranja e acerola, junto com as fontes de ferro ajuda a absorver melhor o nutriente. Já pensou em espremer um limão sobre a sua carne?

4. Profissionais são aliados

Se você está pensando em iniciar alguma suplementação, procure um profissional de saúde. Ele vai te ajudar a entender a melhor maneira de lidar com a situação e garantir que você não corra riscos. O que muitas pessoas não sabem é que o excesso de ferro também pode trazer problemas. Por isso, o acompanhamento é fundamental.

5. Atenção aos sinais do organismo

Os níveis adequados de ferro são essenciais não só para a saúde dos cabelos, mas para o funcionamento do corpo como um todo. Se algo parece fora do normal, não hesite em buscar ajuda. A saúde é o que interessa.

E sempre que estiver dirigindo, pense sobre como você tem cuidado de si mesmo. Assim como o carro exige manutenção regular, nosso corpo também precisa de atenção!