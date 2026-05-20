Cuide do fígado na Copa do Mundo e evite excessos

A Copa do Mundo chegou, e com ela vem aquela vibração contagiante. São festas, refeições caprichadas e algumas bebidinhas para brindar com a galera. Mas, você já parou para pensar nos efeitos desses excessos na nossa saúde, especialmente no fígado?

Esse órgão, que é um verdadeiro herói do nosso corpo, tem a missão de regular tudo que ingerimos — desde proteínas até gorduras. Para dar conta do recado, ele precisa estar livre de toxinas e não sobrecarregado. Afinal, quem já enfrentou uma festança cheia de comidas pesadas e bebidas, sabe como o corpo pede um descanso depois.

O farmacêutico Jamar Tejada dá um toque importante: tudo que comemos passa pela veia porta antes de seguir para o resto do organismo. Em palavras mais simples, isso significa que nada chega onde deveria sem que primeiro passe pelo filtro do fígado. Nossa saúde depende muito de como cuidamos dele!

O que o fígado faz por nós

O fígado é essencial para filtrar e armazenar a energia que precisamos no dia a dia. Ele decide se a gordura que consumimos vai gerar energia ou fica guardada. Quando a gente exagera nas frituras, por exemplo, o fígado transforma os excessos em triglicerídeos, que são armazenados em nosso corpo, causando aquele indesejado “pneuzinho”.

Mas se o nosso corpo precisar de energia extra, ele pode soltar esses triglicerídeos de volta para a corrente sanguínea. É como ter um tanque de combustível e saber exatamente quando usar.

Os perigos do excesso de álcool

Durante a Copa, é fácil esquecer dos limites, principalmente com os goles de cerveja e outras bebidas. Quando entramos em uma maratona de festas, os carboidratos e o álcool que consumimos viram glicose, que é a energia que o corpo adora. É tudo festa até o ponto em que o fígado já está cheio de glicogênio e continua recebendo mais bebida. Aí, ele transforma esse excesso em triglicerídeos e pronto: quilos a mais na balança.

Dicas para ajudar o fígado

Se você quer dar uma força para o seu fígado durante os jogos, que tal experimentar uma receita simples e refrescante? O Jamar sugere um suco detox fácil de fazer!

Ingredientes

– 2 maçãs vermelhas picadas

– 1 pera cortada

– 1/2 xícara de chá de mirtilo

– 1 folha de couve picada

– 1 pepino picado

Como preparar

Basta colocar tudo no liquidificador e bater até ficar bem homogêneo. Coe e sirva na hora. O ideal é tomar esse suco pelo menos três vezes na semana durante um mês. Assim, você vai ajudar seu fígado a se manter funcionando direitinho.

Lembre-se: cuidar da alimentação e manter a moderação nas festas pode fazer toda a diferença na saúde do seu fígado. Aproveite os jogos, mas fique de olho na sua saúde!