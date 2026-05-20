Dia Mundial das Abelhas: descubra 3 benefícios do mel

Em 20 de maio, celebramos o Dia Mundial das Abelhas. Essa data foi criada pela ONU em 2017 para nos lembrar da importância desses pequenos polinizadores, que desempenham um papel fundamental na natureza. Elas ajudam a manter o equilíbrio dos ecossistemas e garantir que tenhamos alimentos em nossas mesas. Vale a pena lembrar que, além de serem peças-chave para o meio ambiente, as abelhas também movimentam a economia, especialmente através da produção do mel.

E o mel, ah, que delícia! Ele não é só saboroso e versátil, mas também traz vários benefícios à saúde. Nos últimos anos, o Brasil viu um aumento expressivo na produção de mel — cerca de 69,5% entre 2015 e 2023. Isso coloca o país em 11º lugar no ranking global, atrás de grandes produtores como China e Argentina. Um super feito, não é mesmo?

Para nos ajudar a entender melhor o mel, a nutróloga Vanessa Cambraia destaca que, ao contrário do açúcar refinado, que só traz calorias, o mel contém componentes que fazem bem para a saúde. É uma ótima opção para quem precisa de um “boost” de energia, como os amantes de atividade física. E não para por aí: ele também pode aliviar aquela irritação na garganta, especialmente em dias frios.

Mas atenção! O consumo do mel é seguro para a maioria das pessoas, mas algumas devem ter cuidado. Crianças com menos de um ano, por exemplo, não devem consumir mel devido ao risco de botulismo infantil. E quem tem diabetes também deve ficar atento, já que o mel tem açúcares que podem afetar os níveis de glicose.

Para quem se preocupa com a saúde, o ideal é consumir o mel com moderação. Apesar de ser um alimento natural, ele ainda contém calorias e açúcares simples. Portanto, o excesso pode acabar trazendo problemas, como ganho de peso e desequilíbrio glicêmico.

Qual mel escolher?

Quando falamos de mel, é interessante notar que existem várias opções no mercado. Para impulsionar o consumo, temos visto a chegada de produtos diferentes, como o mel de floradas específicas e os meliponíneos, que são produzidos por abelhas nativas. Esses tipos de mel se destacam não apenas pelo sabor, mas também pela raridade e características únicas.

O mel tradicional, vindo da famosa abelha Apis mellifera, costuma ser mais doce e consistente. Já o tipo produzido por abelhas nativas tem sabor mais ácido e textura mais líquida. Além disso, pode ter mais compostos bioativos, que oferecem benefícios adicionais para a saúde. Tudo depende da florada e da região onde as abelhas trabalham!

Benefícios do mel para a saúde

O mel é um alimento incrível, repleto de nutrientes essenciais que ajudam nosso corpo a funcionar adequadamente. Vamos dar uma olhada em alguns dos seus principais benefícios:

1. Fonte rápida de energia

Por ser rico em carboidratos naturais, como frutose e glicose, o mel é uma excelente opção para quem precisa de energia rápida. Ótimo antes de um treino, ele dá aquele gás que a gente precisa.

2. Conjunto de nutrientes

Além da energia, o mel é uma fonte de vitaminas, como as do complexo B e vitamina C. Também traz minerais importantes, como cálcio e magnésio, que ajudam em vários processos do nosso corpo.

3. Ação antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana

Os compostos do mel, como flavonoides e fenóis, atuam como verdadeiros escudos contra as irritações na garganta e até queimaduras leves. Eles também ajudam nosso corpo a lidar melhor com o estresse oxidativo, apoiando nossas defesas naturais.

Como você pode ver, cada tipo de mel traz suas características e propriedades únicas. Uma verdadeira joia da natureza que merece um espaço especial na nossa vida!