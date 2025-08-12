Notícias

Empresa que construiu obras icônicas enfrenta R$ 1,5 bi em dívidas

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 53 minutos atrás
3 minutos lidos
A empresa que construiu parte de Itaipu, Belo Monte e metrôs, movimentou bilhões e enfrentou R$ 1,5 bilhão em dívidas — até afundar em 8 anos de recuperação judicial
Foto: A empresa que construiu parte de Itaipu, Belo Monte e metrôs, movimentou bilhões e enfrentou R$ 1,5 bilhão em dívidas — até afundar em 8 anos de recuperação judicial

A Inepar foi durante muito tempo um nome forte na engenharia brasileira, marcada por grandes obras em setores essenciais como energia, óleo e gás, e transporte. Desde a construção de hidrelétricas até contratos com a Petrobras, a empresa era vista como uma gigante na área, superando até algumas multinacionais. Mas essa história de sucesso, que parece um conto de fadas, teve um desfecho inesperado e preocupante.

Em agosto de 2014, a Inepar pediu recuperação judicial. A empresa enfrentava dívidas que chegavam a centenas de milhões de reais e sua saúde financeira estava muito debilitada. Esse processo durou oito anos, até ser encerrado em novembro de 2022, trazendo à tona um dos maiores colapsos empresariais da engenharia nacional.

A ascensão da Inepar no cenário nacional

A Inepar começou sua trajetória em 1966, na cidade de São Paulo, como uma fabricante de equipamentos industriais. Com o tempo, diversificou suas atividades e se lançou em projetos de engenharia pesada, atuando em diversas áreas, como energia e telecomunicações. O crescimento foi notável, especialmente nas décadas de 1980 e 1990, quando a empresa se consolidou como fornecedora de turbinas e transformadores para grandes hidrelétricas, como Itaipu e o complexo de Paulo Afonso.

Essa flexibilidade e a capacidade de atuar em diferentes segmentos fizeram a Inepar se destacar no mercado, conquistando contratos em várias partes do Brasil.

A diversificação e o apetite por grandes contratos

Nos anos 2000, a Inepar buscou ainda mais espaço, tentando se firmar como um grupo integrado de engenharia. Ela ampliou sua atuação para o setor de petróleo e gás, aproveitando o crescimento da Petrobras, especialmente com as descobertas no pré-sal. A empresa começou a construir plataformas, além de fornecer trens e sistemas para os metrôs das grandes cidades.

Durante o auge, a Inepar alcançou receitas superiores a R$ 2 bilhões, com uma carteira de pedidos muito robusta, atuando em múltiplos contratos ao mesmo tempo.

O início da crise: contratos suspensos e fluxo de caixa comprometido

A partir de 2013, o cenário começou a mudar. A Inepar enfrentou atrasos e cancelamentos em contratos significativos, sendo o mais impactante o rompimento de um contrato com a Petrobras. Essa situação atingiu em cheio suas finanças, gerando disputas judiciais e afetando a receita da empresa.

Além disso, o clima econômico no Brasil se deteriorou, e a Operação Lava Jato trouxe incertezas que paralisaram mais projetos. Essa combinação de fatores fez com que a empresa acumulasse dívidas, já que muitos contratos exigem investimentos altos antes do pagamento.

A recuperação judicial em 2014

Em 29 de agosto de 2014, a Inepar oficializou seu pedido de recuperação judicial, alegando que não conseguiria cumprir seus compromissos sem uma reestruturação radical. O processo foi aceito em 2015 e se arrastou por anos, envolvendo renegociações de dívidas, venda de ativos e uma redução drástica nas operações.

O foco virou a conclusão dos contratos que ainda estavam em andamento, enquanto a prioridade era preservar a operação mínima da empresa.

O longo caminho até a conclusão da reestruturação

O processo de recuperação foi um dos mais longos do setor, levando oito anos para ser encerrado. Neste período, a Inepar teve que reduzir seu quadro de funcionários e se desfazer de unidades industriais, além de deixar de participar de grandes licitações.

Finalmente, em novembro de 2022, a Justiça declarou que a empresa havia cumprido suas obrigações no plano de recuperação, encerrando oficialmente o processo. A Inepar saiu dessa situação com uma estrutura bastante reduzida, mas livre das dívidas que a sufocavam.

O que restou da gigante

Hoje, a Inepar opera em uma escala muito menor, focando em nichos específicos de engenharia e fornecimento de equipamentos. A presença da empresa em grandes obras é quase inexistente, e a Inepar tenta se reerguer em um mercado que, cada vez mais, é dominado por multinacionais.

Essa trajetória da Inepar é um alerta sobre como empresas que dependem fortemente de grandes contratos públicos podem enfrentar desafios significativos quando o contexto econômico e político muda rapidamente.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 53 minutos atrás
3 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Lula anuncia envio ao Congresso de projeto de lei para regulamentar redes sociais de crianças e adolescentes.

Lula propõe regulamentação de redes sociais para crianças

14 minutos atrás
Praias, Areia, Erosão

Rumo a um futuro sem praias: custo para evitar é alto

28 minutos atrás
Especialistas apontam os melhores carros econômicos para 2025

Melhores carros econômicos para 2025, segundo especialistas

33 minutos atrás
Erro comum com cartão de crédito no hotel pode colocar você em risco: Veja como evitar

Erro com cartão de crédito em hotéis e como se proteger

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo