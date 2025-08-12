Melhores carros econômicos para 2025, segundo especialistas

As pessoas costumam passar por uma verdadeira maratona de informações ao decidir comprar um carro. Afinal, não é só uma questão de estilo ou marca. É preciso avaliar diversos fatores, como economia, durabilidade e até o impacto ambiental do veículo nas nossas ruas.

Um ponto importante a considerar são os reparos que um carro pode precisar ao longo do tempo. Ficar atento a isso ajuda bastante na hora de planejar a compra. E isso vale tanto para os custos quanto para a frequência com que você deve cuidar do seu novo amigo de quatro rodas.

Os modelos

Quando falamos de carros econômicos, estamos olhando não só para o consumo de combustível, mas também para a tecnologia que os acompanha. Em 2025, alguns modelos prometem eficiência ao andar, utilizando menos etanol e gasolina, o que é ótimo para o meio ambiente.

Comecemos pelo Renault Kwid. Ele é conhecido pelo seu consumo de 1,36 MJ/km, e se destaca no mercado com um preço em torno de R$ 69 mil. Não é de se admirar que esse carro tenha conquistado seu espaço!

Já o Chevrolet Onix Plus não fica atrás. Com consumo em torno de 1,42 MJ/km, ele traz conectividade que agrada muita gente — foi o primeiro a oferecer Wi-Fi no Brasil! Seu valor está por volta de R$ 85 mil.

Outra opção interessante é o Volkswagen Polo 1.0, que apresenta um consumo de 1,47 MJ/km. Ele pode ser encontrado a partir de R$ 80 mil. Na mesma linha de desempenho econômico, temos o Fiat Cronos 1.0, que custa cerca de R$ 75 mil e também tem um consumo de 1,47 MJ/km.

Não podemos esquecer do Peugeot 208, que também se encaixa nessa lista. O consumo é igual ao do Polo e do Cronos, mas ele traz um toque de elegância. Seu preço gira em torno de R$ 85 mil. Esses carros são capazes de rodar entre 10,7 km/l e 16,4 km/l, dependendo das condições de uso, seja nas ruas movimentadas ou nas estradas.

Assim, se você está se planejando para adquirir um carro econômico, saiba que há ótimas opções disponíveis. Com toda essa variedade, é possível encontrar um veículo que se adapte perfeitamente às suas necessidades diárias, seja para passeios em família ou para o uso individual.