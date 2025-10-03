Elon Musk superaria 100 nações em economia global

Elon Musk alcançou a marca impressionante de US$ 500,1 bilhões em patrimônio líquido, o que corresponde a cerca de R$ 2,66 trilhões. Esse número é tão grande que, se fosse um país, Musk seria a 31ª maior economia do mundo, ultrapassando mais de 100 nações, incluindo algumas bastante reconhecidas, como Singapura e Noruega.

Esse aumento na fortuna se deu principalmente após as ações da Tesla subirem mais de 4%. Em apenas uma movimentação no mercado, Musk viu sua riqueza crescer US$ 9,3 bilhões. Embora o número tenha recuado um pouco depois, ele ainda marca um ponto significativo na trajetória financeira do magnata.

O “país Musk” no ranking mundial

A comparação com o Produto Interno Bruto (PIB) de países, baseado em dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), revela um cenário interessante. Com sua fortuna, Musk estaria à frente de nações como a África do Sul, com um PIB de US$ 399 bilhões, e a Dinamarca, com US$ 460 bilhões.

Se pensarmos em economias mais robustas, seu patrimônio se igualaria ao de Singapura, que tem um PIB de US$ 502 bilhões, e ficaria muito próximo da Noruega (US$ 523 bilhões) e da Áustria (US$ 540 bilhões). Para uma ideia clara, a grana que Musk acumulou chega perto da soma do PIB de Portugal (US$ 303 bilhões) junto com a Grécia (US$ 242 bilhões).

Embora Musk esteja nessa lista impressionante, sua fortuna ainda está longe de alcançar o Brasil, que é a 10ª maior economia do mundo, com um PIB de US$ 2,1 trilhões. Ele precisaria multiplicar sua riqueza por mais de quatro vezes para se igualar ao Brasil.

Fortuna pessoal não é PIB

É importante ressaltar que, mesmo com esses números impactantes, patrimônio líquido e PIB são coisas bem diferentes. A fortuna de Musk vem principalmente de ações da Tesla e da SpaceX, o que significa que esse valor pode variar muito, dependendo do desempenho dessas empresas no mercado.

Além do mais, essa riqueza não é exatamente dinheiro líquido. Se Musk tentasse vender uma grande quantidade de suas ações ao mesmo tempo, ele provavelmente veria o valor cair drasticamente. O PIB, por outro lado, mede a produção real de bens e serviços em um país durante um período específico.

Portanto, não dá para fazer uma comparação simples entre o patrimônio de uma pessoa e a riqueza que um país gera. Mas a analogia mostra de forma clara o quanto de riqueza um único indivíduo pode acumular, rivalizando com economias inteiras.