Cátia Fonseca e Patrícia Poeta se encontram no Altas Horas

Diego Marques 2 horas atrás
Patrícia Poeta e Cátia Fonseca. Foto: Reprodução @/altashoras
Cátia Fonseca e Patrícia Poeta dividem o palco do Altas Horas em encontro inédito

Neste sábado, 4 de outubro, o programa “Altas Horas” terá um momento especial com a presença conjunta de Cátia Fonseca e Patrícia Poeta no palco, sob a condução de Serginho Groisman. Essa será a primeira vez que as duas apresentadoras aparecem juntas no programa, uma novidade que aumentou a expectativa do público, especialmente após a divulgação em suas redes sociais.

A amizade entre Cátia e Patrícia começou há cerca de dois anos, quando Patrícia mudou-se do Rio de Janeiro para São Paulo para apresentar o programa “Encontro”. Nesse período, Cátia ofereceu apoio à nova colega, organizando um jantar em sua casa e promovendo a interação entre as famílias, o que fortaleceu ainda mais o vínculo entre elas.

Serginho Groisman, ao comentar sobre a amizade das apresentadoras no palco, expressou surpresa ao perceber o quão próximas elas se tornaram, mesmo atuando em programas que têm um público semelhante e que são transmitidos por emissoras concorrentes. Ao invés de rivalidade, as duas optaram por cultivar uma relação de respeito e carinho, como demonstrado ao longo dos anos.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi quando Patrícia declarou seu afeto por Cátia, dizendo: “Eu te amo! Você mora aqui ó”, enquanto apontava para o coração. Esse gesto comovente é aguardado como um dos destaques da edição.

O programa “Altas Horas” é conhecido por reunir artistas de várias áreas e proporcionar encontros inusitados. Com mais de 20 anos no ar, a atração, dirigida por Serginho Groisman e Adriano Ricco, será exibida logo após o programa “Estrela da Casa”.

