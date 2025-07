Elo atualiza plataforma de ESG com tecnologia da Microsoft

Nos últimos anos, as questões de sustentabilidade e governança corporativa se tornaram fundamentais para as empresas em todo o mundo. Isso é especialmente verdadeiro para as práticas conhecidas como ESG, uma sigla em inglês que representa o conjunto de preocupações com o meio ambiente, a sociedade e a governança.

Recentemente, a Elo, uma das principais empresas de tecnologia de pagamentos do Brasil, decidiu modernizar sua plataforma de ESG com a ajuda da Microsoft. O objetivo desta mudança é fortalecer a governança socioambiental na empresa, adequando-se a novas demandas globais.

O conceito de ESG surgiu na década de 1960, influenciado por movimentos sociais que clamavam por práticas mais responsáveis por parte das empresas. No entanto, foi a partir dos anos 2000 que essa abordagem ganhou mais força, passando a influenciar as decisões de investimentos e gestão em larga escala. Com isso, o Brasil também começou a adotar normas mais rigorosas em termos de responsabilidade ambiental e social.

Grandes fundos de investimento passaram a exigir relatórios ESG como pré-requisito para a liberação de recursos. Com o Acordo de Paris e as metas climáticas, as empresas enfrentam crescentes exigências. Diante desse cenário, a Elo percebeu a necessidade de se adaptar às novas exigências e buscou uma solução tecnológica para gerenciar seus dados ESG de forma mais eficiente.

Antes da modernização, as informações sobre ESG na Elo estavam dispersas entre diferentes setores, dificultando a consolidação e o monitoramento dessas informações. Para resolver esse problema, a empresa firmou uma parceria com a BlueShift Brasil, especialista em tecnologia e dados. Juntas, as duas empresas desenvolveram um projeto para integrar todas as informações em um único espaço, conhecido como datalake, utilizando a plataforma Microsoft Sustainability Manager.

Com a nova infraestrutura baseada em nuvem, que usa tecnologias como Microsoft Azure e AWS, a coleta de dados se tornou automatizada. Esse processo, chamado de Automação Robótica de Processos (RPA), eliminou várias tarefas manuais, reduziu erros e aumentou a eficiência operacional. Agora, a Elo atualiza seus indicadores ESG mensalmente, em vez de anualmente, permitindo um acompanhamento mais ágil de suas emissões de carbono e facilitando ajustes em sua Estratégia Climática.

Essa automação resultou na diminuição de 42% no tempo necessário para a coleta e processamento de dados. Assim, a equipe da Elo pode se concentrar em ações mais relevantes, como planejamento ambiental e engajamento com partes interessadas.

Além de melhorar a eficiência, a modernização da plataforma estimula a colaboração entre diferentes áreas da empresa. Com acesso à mesma base de dados, as equipes se tornam mais integradas, promovendo uma governança participativa e transparente. Essa colaboração fortalece a cultura de sustentabilidade, alinhando os esforços de diversas áreas ao mesmo objetivo.

A nova tecnologia também aumenta a rastreabilidade e a auditabilidade dos dados. Agora, a Elo pode armazenar e comparar históricos de indicadores com mais segurança, facilitando auditorias e alinhando-se melhor às expectativas de investidores e órgãos reguladores. Com dados confiáveis e auditáveis, a empresa reforça seu compromisso com práticas ambientais e sociais coerentes.

A visibilidade em tempo real dos indicadores permite à Elo agir de forma proativa, antecipando riscos e oportunidades, e transformando a sustentabilidade em uma vantagem competitiva, em vez de apenas um requisito regulatório.

A experiência da Elo ilustra uma tendência maior no setor corporativo: a adoção de tecnologia como uma ferramenta vital para a gestão de ESG. Empresas que investem em digitalização conseguem atender melhor às exigências regulatórias e se destacar no mercado. A combinação de nuvem, RPA e análise de dados proporciona um conjunto robusto de recursos para enfrentar os desafios modernos da sustentabilidade.

Com a plataforma da Microsoft, a gestão ESG da Elo se tornou escalável, confiável e estratégica, tornando os dados mais acessíveis e facilitando auditorias e certificações. Isso resulta em uma governança mais sólida e transparente.

Em resumo, ao adotar tecnologia moderna para gerenciar seus dados ESG, a Elo não apenas aprimorou sua reputação e governança, mas também aumentou sua capacidade de gerar valor a longo prazo. Através dessa transformação, a empresa construiu uma base robusta para fortalecer sua Estratégia Climática e apoiar sua cadeia de valor de maneira inteligente.

Nesse contexto, a trajetória da Elo serve como inspiração para outras empresas no Brasil e na América Latina. A modernização da gestão ESG através de tecnologia mostra que é possível aliar eficiência operacional a responsabilidade ambiental, destacando a Elo como líder no setor de pagamentos e fintechs.