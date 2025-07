SBT grava terceira temporada de O Picapau Amarelo

O SBT iniciou as gravações da terceira temporada de “O Picapau Amarelo”, série infantil inspirada nos clássicos de Monteiro Lobato, um dos maiores autores da literatura brasileira. A nova temporada promete apresentar aventuras inéditas, mantendo a essência lúdica que cativa crianças até hoje.

Os novos episódios da série serão exibidos nas manhãs de sábado, dentro do programa “Sábado Animado”. Além disso, os conteúdos também estarão disponíveis na plataforma digital +SBT, reforçando a presença da emissora no mercado de entretenimento infantil.

Enquanto os novos episódios não são lançados, o SBT continua transmitindo capítulos inéditos da segunda temporada, tanto na televisão aberta quanto no aplicativo +SBT. Para aqueles que desejam rever a série desde o início, a primeira temporada completa está disponível no Disney+, aumentando assim o acesso ao conteúdo.

De acordo com dados recentes, “O Picapau Amarelo” se destacou como um dos maiores sucessos do +SBT, liderando a lista de conteúdos originais da plataforma em alcance de usuários e horas assistidas. Esse bom desempenho demonstra o apelo da série entre as crianças e a relevância da marca no ambiente digital.

Além das telinhas, “O Picapau Amarelo” conquistou também o mercado de produtos licenciados. A série se transformou em um verdadeiro fenômeno comercial, com uma extensa linha de produtos que abrange:

– Brinquedos

– Materiais escolares

– Calçados e acessórios

– Produtos alimentícios

– Jogos educativos

Esses produtos fortalecem o vínculo das crianças com os personagens e as histórias da série, fazendo parte do dia a dia familiar.

Outro destaque da produção é a trilha sonora original, que encanta o público infantil. Através do selo SBT Music, foram lançados quatro álbuns com as músicas da série, todos disponibilizados gratuitamente nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer e Apple Music. Essa estratégia contribui para que a magia de “O Picapau Amarelo” se expanda para além da tela, proporcionando uma experiência enriquecedora para as crianças.