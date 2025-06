Elliot Page publica foto com Julia Shiplett, sugerindo romance

Elliot Page Compartilha Atualização Pessoal Durante o Mês do Orgulho

O ator Elliot Page compartilhou um momento pessoal em suas redes sociais, aproveitando o mês do Orgulho. No último sábado, ele postou uma selfie carinhosa no Instagram ao lado da atriz Julia Shiplett, que atuou em "Overcompensating".

Na foto, Page aparece sorridente, com a cabeça apoiada no ombro de Shiplett, enquanto ambos estão em uma estrada pintada com cores do arco-íris, símbolo do movimento LGBTQIA+. O post gerou rumores de romance, especialmente pela legenda que incluía um emoji de arco-íris e um de coração duplo, sugerindo uma possível relação entre os dois.

Até o momento, tentativas de contatar representantes de Page e Shiplett para maiores detalhes não tiveram retorno.

Elliot Page, que se assumiu como homem trans em dezembro de 2020, tem sido aberto sobre seus relacionamentos passados. Em seu livro de memórias, "Pageboy", ele fala sobre romances com colegas de trabalho e amigos, incluindo atriz Kate Mara e Olivia Thirlby. O ator foi casado com Emma Portner de 2018 a 2021. Eles anunciaram a separação em janeiro de 2021, afirmando ter tomado a difícil decisão de se divorciar após considerações cuidadosas.

Na declaração conjunta, o ex-casal afirmou: "Após muita reflexão, decidimos nos separar no verão passado. Temos o maior respeito um pelo outro e continuamos sendo amigos próximos".

Desde sua transição, Page tem vivenciado uma nova perspectiva de vida. Em 2023, durante uma apresentação de "The Freedom to Exist – A Soul of a Nation", ele comentou sobre sua felicidade atual, dizendo que se sente verdadeiramente vivo pela primeira vez. O ator enfatizou que aceitar sua verdadeira identidade transformou sua vida, permitindo que ele vivenciasse a alegria todos os dias.