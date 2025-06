Empresa de Elon Musk lança táxis autônomos

O dia 22 de junho foi especial para a Tesla, a gigante dos carros elétricos liderada por Elon Musk. Nesse dia, a empresa deu um passo significativo ao lançar um pequeno grupo de carros totalmente autônomos em Austin, Texas. Chamados de Tesla Cybercab, ou robotáxis, esses veículos são projetados para levar até dois passageiros a cada viagem.

Ainda em fase de testes, esses taxis contaram com a presença de "monitores de segurança" no banco do passageiro, garantindo um acompanhamento durante os trajetos. Embora não esteja claro o quanto esses monitores podiam intervir nos veículos, a Tesla afirmou que os testes foram um sucesso. Musk até compartilhou em suas redes sociais que esse momento foi um “ápice de uma década de trabalho árduo”.

Como foram feitos os testes com os táxis autônomos de Elon Musk?

Na manhã de um domingo ensolarado, cerca de 10 SUVs Model Y autônomos rodaram por uma área específica de South Congress, marcando a estreia do transporte de passageiros pagantes. Para essa experiência, a Tesla convidou influenciadores digitais, que puderam testar a novidade, pagando uma taxa fixa de apenas US$ 4,20.

Um dos influenciadores, Sawyer Merritt, compartilhou sua experiência nas redes sociais, destacando o sucesso da operação e gerando uma grande repercussão. Essa primeira tentativa de tirar um robotáxi para rodar nas ruas com passageiros é direto de um filme de ficção científica, mas agora faz parte da realidade.

O que o sucesso do robotáxi representa para a empresa de Elon Musk?

O sucesso nos testes com esses veículos autônomos não só reforça a posição da Tesla como a montadora mais valiosa do mundo, mas também marca um novo capítulo na história da tecnologia automobilística. No entanto, a empresa enfrenta um grande desafio: Elon Musk prometeu expandir esse serviço para outras cidades até o final do ano.

É importante lembrar que o desenvolvimento dos robotáxis ainda demanda um investimento considerável. Por isso, a Tesla pode levar anos ou até mesmo décadas para intensificar a produção e torná-lo uma realidade em larga escala. Mas, sem dúvida, cada passo dado é um avanço em direção a um futuro mais tecnológico e inovador nas ruas.