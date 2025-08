Gato Preto é preso enquanto grava story em São Paulo

O influenciador Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, foi preso em São Paulo durante a gravação de um story para suas redes sociais. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto e, ao ser reconhecido, foi abordado por um policial que o prendeu no ato.

Após a detenção, Gato Preto foi levado à delegacia, onde ficou à disposição da Justiça. Desde a prisão, ele não fez mais postagens em suas redes sociais. Até o momento, os detalhes sobre o motivo do mandado de prisão não foram divulgados.

Esse não é o primeiro incidente envolvendo o influenciador. Anteriormente, ele havia sido preso devido a uma denúncia de agressão feita por Bia Miranda, mas foi liberado rapidamente após a detenção.

As informações sobre sua situação atual e o desdobramento do caso ainda são aguardadas, enquanto seus seguidores acompanham as notícias envolvendo sua prisão.