Egito inaugura museu em Gizé com tumba de Tutancâmon

O Egito está vivendo um momento emocionante com a inauguração do Grande Museu Egípcio, em Gizé. Esse novo espaço promete ser um marco na cultura do país, especialmente porque permitirá, pela primeira vez, que a tumba de Tutancâmon seja vista em sua totalidade. Isso mesmo, todos os tesouros descobertos pelo arqueólogo Howard Carter em 1922 serão exibidos juntos, exatamente como foram encontrados.

Essa abertura ocorre após longos anos de construções, atrasos e diversos desafios. O acervo inédito vai atrair mais turismo e reforçar o papel do Egito na preservação de sua herança cultural.

Exposição inédita da tumba de Tutancâmon emociona visitantes

A grande atração do novo museu é a tumba de Tutancâmon. Agora, os visitantes podem vê-la por completo, incluindo itens icônicos como a famosa máscara de ouro e carruagens cerimoniais.

Tarek Tawfik, que preside a Associação Internacional de Egiptólogos, explicou que a ideia de exibir o túmulo inteiro visa oferecer uma experiência genuína, da mesma forma que Howard Carter teve. Isso transforma a visita em uma verdadeira imersão na história do jovem faraó.

Grande Museu Egípcio: o maior complexo arqueológico do mundo

Localizado em Gizé, o museu abriga cerca de 100 mil artefatos que contam 7 mil anos de história. Com mais de 500 mil m², sua estrutura combina uma arquitetura moderna com elementos da cultura faraônica, como paredes decoradas com hieróglifos.

Entre as exposições impressionantes, destaca-se um obelisco suspenso de Ramsés II e uma gigantesca estátua do faraó, de 11 metros de altura. Além disso, o museu conta com janelas que oferecem uma vista deslumbrante das pirâmides, unindo passado e presente em uma só experiência.

Egito mira uma nova “era de ouro” para a egiptologia

Para especialistas, a inauguração do museu marca um momento histórico, com expectativa de atrair até 8 milhões de visitantes anualmente. Ahmed Seddik, um guia e estudioso de egiptologia, comentou que isso poderia significar uma nova era de ouro para a egiptologia e o turismo cultural no país.

Com um investimento de cerca de US$ 1,2 bilhão, esse novo espaço promete revitalizar a economia egípcia, que já enfrentou crises políticas e regionais.

Debate sobre repatriação de relíquias ganha força

Com a abertura do museu, a pressão por peças históricas que estão no exterior, como a famosa Pedra de Roseta, aumenta. Zahi Hawass, ex-ministro do Turismo e Antiguidades, expressou seu desejo de que museus internacionais deixem de comprar artefatos roubados e reivindicou a devolução de itens importantes.

Muitos egiptólogos, como Monica Hanna, também apoiam essa causa, ressaltando a necessidade de reparação histórica.

Turistas comemoram a abertura do novo museu em Gizé

Os visitantes já estão demonstrando entusiasmo. “É imperdível”, disse Raúl, um turista espanhol. Sam, de Londres, comentou: “Estamos animados para ver todos os artefatos egípcios”, enquanto outra turista britânica destacou que espera que o Grande Museu seja mais organizado que o antigo.

Essas reações reafirmam a importância global da inauguração e a expectativa para o que esse novo espaço pode oferecer.

Orgulho nacional e futuro da pesquisa arqueológica no Egito

Além de ser um local de exposição, o Grande Museu Egípcio será um centro de pesquisa acadêmica. Os egípcios restauraram cuidadosamente objetos da tumba de Tutancâmon, refletindo a excelência técnica do país.

Tawfik enfatizou que o museu não mostra apenas a história antiga, mas também o Egito moderno, reforçando a capacidade do país de criar um espaço que abriga sua rica herança cultural.