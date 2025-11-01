Angélica participa como jurada na ‘Dança dos Famosos’ deste domingo

A apresentadora Angélica será a jurada convidada da próxima edição da “Dança dos Famosos”, que será exibida neste domingo, dia 2, dentro do programa “Domingão com Huck”. Durante o programa, ela irá avaliar a performances dos participantes que dançarão ao som do sertanejo. Além disso, Angélica terá a oportunidade de reencontrar o marido, Luciano Huck, que apresenta o programa.

Em um momento descontraído, Angélica comentou sobre sua rotina agitada, que recentemente incluiu sua participação no evento “Criança Esperança” e a apresentação de seu novo programa no GNT. “Foi uma semana intensa, que começou com o Criança Esperança; teve o programa, que tem toda a adrenalina de ser ao vivo, e tô muito feliz de participar do Domingão, porque é um ritmo que eu amo. Vou ver essa gente tão talentosa dançando e tenho certeza de que vou me divertir muito”, disse a apresentadora.

Nesta edição, Angélica avaliará as performances de cinco competidores: Allan Souza Lima, Alvaro, Duda Santos, Silvero Pereira e Wanessa. O programa também contará com uma apresentação musical de Zeca Pagodinho, que se apresentará ao vivo com sua banda e receberá uma homenagem surpresa durante o show.

A “Dança dos Famosos” é dirigida por Henrique Matias e faz parte do “Domingão com Huck”, que tem Luciano Huck como apresentador. O programa é dirigido de forma geral por Clarissa Lopes, com direção artística de Hélio Vargas e produção de Barbara Maia e Matheus Pereira, sendo supervisionado pela direção de gênero de Monica Almeida.