Entretenimento

Angélica participa como jurada na ‘Dança dos Famosos’ deste domingo

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Angélica participa do Domingão. Foto: Globo/ Divulgação
Angélica é jurada convidada na ‘Dança dos Famosos’ deste domingo

A apresentadora Angélica será a jurada convidada da próxima edição da “Dança dos Famosos”, que será exibida neste domingo, dia 2, dentro do programa “Domingão com Huck”. Durante o programa, ela irá avaliar a performances dos participantes que dançarão ao som do sertanejo. Além disso, Angélica terá a oportunidade de reencontrar o marido, Luciano Huck, que apresenta o programa.

Em um momento descontraído, Angélica comentou sobre sua rotina agitada, que recentemente incluiu sua participação no evento “Criança Esperança” e a apresentação de seu novo programa no GNT. “Foi uma semana intensa, que começou com o Criança Esperança; teve o programa, que tem toda a adrenalina de ser ao vivo, e tô muito feliz de participar do Domingão, porque é um ritmo que eu amo. Vou ver essa gente tão talentosa dançando e tenho certeza de que vou me divertir muito”, disse a apresentadora.

Nesta edição, Angélica avaliará as performances de cinco competidores: Allan Souza Lima, Alvaro, Duda Santos, Silvero Pereira e Wanessa. O programa também contará com uma apresentação musical de Zeca Pagodinho, que se apresentará ao vivo com sua banda e receberá uma homenagem surpresa durante o show.

A “Dança dos Famosos” é dirigida por Henrique Matias e faz parte do “Domingão com Huck”, que tem Luciano Huck como apresentador. O programa é dirigido de forma geral por Clarissa Lopes, com direção artística de Hélio Vargas e produção de Barbara Maia e Matheus Pereira, sendo supervisionado pela direção de gênero de Monica Almeida.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Letícia Colin. Foto: TV Globo/Manoella Mello

Leticia Colin protagoniza ‘Quem ama cuida’, nova novela de Walcyr Carrasco

12 horas atrás
Priscilla e Ludmilla. Foto: Globo/ Evelyn Kosta

Ludmilla e Arnaldo Antunes recebem homenagem no ‘Altas Horas’

13 horas atrás
Bonner, Tralli e Renata. Foto: Divulgação/Globo

Audiência do último boa noite de Bonner no ‘Jornal Nacional’

22 horas atrás
Foto: Lourival Ribeiro/SBT

João Silva participa de aventura nos Emirados Árabes sábado

1 dia atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo