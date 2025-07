Edu Guedes fala sobre câncer e cirurgias: ‘não foi fácil’

O apresentador Edu Guedes, que foi diagnosticado com câncer no pâncreas no início de julho, recebeu alta do hospital antes do previsto. Ele estava internado e se recuperou ao longo de dez dias, mas sua saída estava programada para o dia 21. No sábado, 12, ele se comunicou com seus fãs por meio das redes sociais para informar que já estava em casa e se sentindo melhor.

Guedes revelou que o médico responsável por seu tratamento, Dr. Marcelo Bruno, avaliou sua condição e decidiu que ele teria uma recuperação mais eficiente fora do hospital. Durante seu tempo internado, o apresentador passou por quatro cirurgias em apenas 15 dias, sendo uma delas especialmente complicada, durando cerca de seis horas.

Com essa boa notícia, Edu Guedes mantém a esperança e o otimismo em sua recuperação, deixando seus seguidores mais tranquilos sobre sua saúde.