Dicas para economizar no Prime Day 2025

Os apaixonados por promoções online devem ficar de olho no site da Amazon nos dias 15 e 16 de julho. Esses dias marcam o Prime Day 2025, um mega evento de compras que promete descontos incríveis em várias categorias, mas exclusivamente para quem é assinante do Prime.

Se você quer realmente aproveitar essa chance para economizar, vamos dar algumas dicas para melhorar sua experiência de compra e garantir os melhores preços.

Tenha uma assinatura ativa do Amazon Prime

Como mencionado antes, o Prime Day traz ofertas apenas para os clientes do Amazon Prime. Portanto, antes de se jogar nas compras, verifique se sua assinatura está ativa. Se você ainda não é assinante, pode aproveitar um período de teste gratuito de 30 dias. É uma oportunidade perfeita para explorar todos os benefícios do serviço, sem gastar nada inicialmente.

Instale o app da Amazon e ative os alertas de ofertas

O aplicativo da Amazon, disponível para Android e iOS, é muito útil. Com ele, você pode ativar as notificações para os produtos que mais gosta, recebendo alertas sempre que uma promoção aparecer. Para isso, é só baixar o app, ir até “notificações” nas configurações e ativar a opção de “ofertas e novidades”.

Faça uma comparação de preços em sites especializados

Fique alerta! Às vezes, vendedores aumentam os preços antes de eventos como o Prime Day para fazer parecer que os descontos são maiores. Por isso, vale a pena conferir se os preços são really bons em sites como Buscapé e Google Shopping. Esses sites oferecem acesso ao histórico de preços, ajudando você a identificar se a oferta realmente compensa.

Coloque os itens desejados no carrinho antes do evento

Para facilitar sua vida na hora de comprar, adicione os itens que deseja ao carrinho com antecedência. Isso é especialmente útil para produtos que costumam esgotar rápido, garantindo que você não perca a chance de comprar aquilo que realmente queria.

Fique atento às ofertas relâmpago

As ofertas relâmpago são rápidas e podem acabar em questão de minutos. Para garantir que você não fique de fora, ativar as notificações é crucial. Além disso, não se esqueça de dar uma olhadinha no site da Amazon em horários estratégicos, como na madrugada, quando muitas vezes aparecem descontos muito atrativos.