Duomo de Milão: catedral que levou 579 anos para ficar pronta

A construção da Catedral de Milão, famosa como Duomo di Milano, começou em 1386. O projeto, apoiado por Gian Galeazzo Visconti, buscava muito mais do que simplesmente edificar uma igreja; ele queria transformar o coração da cidade em um símbolo de fé e poder. Para isso, as antigas basílicas de Santa Maria Maggiore e Santa Tecla cederam espaço para essa nova e grandiosa estrutura.

No início da obra, em 1387, foi criada a Veneranda Fabbrica del Duomo, a equipe responsável por administrar a construção. Eles cuidaram de tudo, desde a supervisão dos recursos até o transporte do mármore extraído de Candoglia. Essa escolha de material, muito mais sofisticada que o tijolo bicudo, foi fundamental. O mármore proporcionou à catedral a majestade que a caracteriza até hoje.

Avanços e desafios entre os séculos XV e XVI

Durante o século XV, o progresso era perceptível, ainda que lento. Em 1418, o Papa Martinho V consagrou o altar principal da catedral, sinalizando que parte da igreja já estava pronta para uso. Porém, as obras ainda estavam longe do fim.

Grandes figuras da arte, como Leonardo da Vinci, trouxeram contribuições valiosas. Entretanto, essa mistura de estilos — do gótico ao renascentista — tornou o processo mais demorado. Cada arquiteto deixava sua marca, o que resultou em constantes mudanças e atrasos.

Napoleão e a fachada inacabada

A fachada do Duomo, uma das partes mais icônicas, levou séculos para ser finalizada. Somente no final do século XVI é que os trabalhos nesse elemento começaram a ganhar força.

O período de Napoleão trouxe nova vida à construção. Em 1807, no auge de seu poder, Napoleão Bonaparte determinou que a fachada fosse completada. Entre 1807 e 1813, uma boa parte das torres e pináculos foi instalada, conferindo a imponência característica do Duomo.

Conclusão oficial após quase seis séculos

Embora o corpo principal da catedral já estivesse pronto há muito tempo, sua conclusão oficial só ocorreu em 1965, quase 579 anos após o início das obras. Nessa fase final, foram adicionados elementos decorativos, portas de bronze, vitrais e as últimas intervenções na fachada.

Assim, o Duomo de Milão não foi apenas construído; ele passou por um longo processo de aprimoramento ao longo dos séculos.

Por que demorou tanto?

A longa duração da construção pode ser explicada por vários fatores. Primeiramente, as mudanças de estilo e a ambição crescente alteraram o projeto várias vezes.

Além disso, o financiamento intermitente e instabilidades políticas muitas vezes atrasaram as obras. A própria escala monumental do edifício — com suas centenas de estátuas, dezenas de vitrais e colunas imensas — exigiu um trabalho contínuo e cuidadoso de acabamento e restauração.

Um símbolo eterno de Milão

Mais do que uma simples catedral, o Duomo reflete a própria história de Milão. Ele combina fé, arte e poder político em uma construção que resistiu ao longo dos séculos. As marcas deixadas por cada período tornam o Duomo um testemunho da persistência humana diante da grandiosidade de um sonho arquitetônico.