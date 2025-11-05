Primeiro beijo de Gerluce e Paulinho contará com música de Roberto Carlos

A novela “Três Graças”, exibida pela TV Globo, irá surpreender os telespectadores com uma cena especial no capítulo desta quinta-feira, dia 6. Na sequência, a atriz Sophie Charlotte, que interpreta Gerluce, dividirá os vocais com o icônico cantor Roberto Carlos. Juntos, eles gravaram uma nova versão da música “Proposta”, um clássico de 1973, que marca o primeiro beijo entre os personagens Gerluce e Paulinho, vivido por Rômulo Estrela.

Durante essa cena significativa, Gerluce, uma trambiqueira conhecida por suas artimanhas, finalmente se rende ao charme do policial Paulinho. A gravação da canção foi realizada pouco antes da estreia da novela e foi uma escolha feita pessoalmente pelo autor Aguinaldo Silva. Ele buscou uma música que refletisse a transformação emocional da personagem, que no início da trama é movida por ambição e ironia.

A inclusão da voz de Sophie na música também segue a tradição das novelas da Globo, que frequentemente destacam participações musicais de seus protagonistas. Vale lembrar que a atriz já havia cantado na abertura da novela anterior, “Todas as Flores”.

Apesar de algumas reações positivas nas redes sociais em relação à cena do beijo e da música, “Três Graças” enfrenta desafios em relação à audiência. Atualmente, a novela está com uma média de 21,8 pontos na Grande São Paulo, um desempenho que, embora estável, não atende às expectativas da emissora para o horário nobre.

“Três Graças” deverá ser exibida até maio de 2026, totalizando 179 capítulos, quando será substituída pela nova novela “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco. A trama, que mistura humor e melodrama, continua a cativar o público em suas exibições.