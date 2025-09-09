Notícias

Dubai planeja primeiro arranha-céu pendurado no espaço

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 28 minutos atrás
3 minutos lidos
Dubai pode ganhar a primeira construção pendurada no espaço do mundo: um arranha-céu suspenso no céu,  de cabeça para baixo, preso a um asteroide e com 32 mil metros de altura
Dubai já é famosa por suas construções impressionantes, mas imagine olhar para o horizonte e ver uma nova estrutura pendurada no céu, acima do icônico Burj Khalifa. Essa é a ousada proposta do estúdio nova-iorquino Clouds Architecture Office: a Torre Analemma. Diferente de qualquer coisa que já vimos, esse arranha-céu seria preso a um asteroide em órbita, desafiando as leis da engenharia e da arquitetura.

O projeto é futurista e até parece de ficção científica, mas nos faz pensar sobre o futuro das cidades e da construção civil. A ideia de um prédio que começa no espaço é como um grande “de cabeça para baixo” da engenharia tradicional.

Uma fundação que começa no espaço

A Torre Analemma não seguiria o padrão usual de ter fundações fincadas no solo. Em vez disso, ela ficaria suspensa em cabos de alta resistência, conectados a um asteroide que orbitaria a Terra. Esse sistema, chamado de Universal Orbital Support System (UOSS), utiliza conceitos semelhantes aos do elevador espacial, porém de uma forma inversa. É uma abordagem radical, que propõe uma nova lógica para a construção de edifícios.

A trajetória orbital e o destino escolhido

O movimento da Torre Analemma seria tão fascinante quanto seu projeto. O asteroide seguiria uma trajetória em forma de oito, permitindo que a torre se deslocasse entre os hemisférios norte e sul. Nos momentos em que a velocidade da torre fosse menor, os ocupantes teriam a chance de vivenciar o ambiente ao redor. A ideia é que o ponto mais lento desse percurso aconteça sobre Nova York, mas a construção em si seria feita em Dubai, onde os custos de engenharia são muito menores.

Energia solar contínua e água reciclada

Um dos grandes trunfos desse projeto é a autossuficiência. Como a torre estaria acima da atmosfera, os painéis solares instalados garantiriam acesso constante à luz do sol, tornando a geração de energia muito mais eficiente do que em usinas tradicionais. Para a água, um sistema semi-fechado de reciclagem seria utilizado, capturando a umidade das nuvens e da chuva. Assim, a construção funcionaria como um ecossistema próprio, sem depender de recursos externos para sobreviver.

O desafio da altura extrema

A altura proposta da Torre Analemma é de impressionantes 32 mil metros, ultrapassando todos os limites conhecidos pela engenharia. Embora essa altitude ofereça cerca de 45 minutos a mais de luz solar diariamente, as condições climáticas seriam extremas, com temperaturas chegando a -40 °C e pressão atmosférica quase inexistente. Para facilitar a locomoção, elevadores eletromagnéticos sem cabos seriam utilizados, o que eliminaria as limitações típicas dos prédios convencionais.

Uma visão futurista de construção ainda no campo da teoria

Apesar de toda a fascinante concepção, a Torre Analemma ainda é apenas um conceito. O engenheiro Ahmad Sabirin Arshad explicou que, embora a ideia seja radical, ela depende de tecnologias que ainda não estão disponíveis em larga escala. Capturar e reposicionar um asteroide em uma órbita estável, por exemplo, é um desafio que foi estudado pela NASA, mas nunca se concretizou.

Os materiais necessários para suportar o peso da estrutura, como nanotubos de carbono e grafeno, ainda não podem ser produzidos em quantidades que viabilizariam a obra.

Um manifesto sobre o futuro da construção

Mesmo que nunca se torne realidade, a proposta do Clouds Architecture Office não deve ser vista apenas como uma fantasia. Assim como os arranha-céus mudaram as cidades no século XX, projetos como a Torre Analemma estimulam discussões sobre os limites da construção e da vida urbana no futuro.

Esse conceito é, na verdade, um convite para imaginarmos novas formas de habitar a Terra e até mesmo o espaço. A ideia de viver em uma torre suspensa no céu pode soar estranha para muitos, mas é exatamente esse tipo de questionamento que nos faz repensar o que entendemos como cidade e moradia.

