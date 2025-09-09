Ação obrigatória para brasileiros para evitar perda de documentos

A partir de 2032, todo mundo vai precisar ter um novo documento de identidade. A Carteira de Identidade Nacional (CIN) vai substituir o tradicional RG. Uma das novidades é que o CPF estará incorporado ao novo modelo, tornando tudo mais prático. A ideia é facilitar a apresentação desse documento e ajudar na segurança, reduzindo as chances de fraudes.

Além de ser mais confiável, esse novo documento vai tornar a vida da população mais simples. O antigo número de indicação que aparecia no RG vai deixar de existir. Assim, o CPF será a principal identificação na CIN. Por isso, é importante que todo mundo procure os postos de atendimento nas suas cidades para começar a emissão da Carteira de Identidade Nacional.

### A obrigatoriedade

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos destaca que o novo documento vai facilitar bastante a burocracia do dia a dia. Um dos recursos interessantes da CIN é o QR Code, que permitirá a conferência do documento de forma digital. Com isso, a segurança aumenta, ajudando a evitar crimes.

Outra vantagem é que, além da identidade, a CNH e outros documentos poderão ser integrados à CIN. Isso significa que, ao apresentar a Carteira Nacional de Identidade, o processo será mais rápido, independentemente do que você precisar fazer.

Se você preferir, pode ir ao Detran ou a outros locais que oferecem a emissão da CIN, dependendo da cidade. Para isso, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de casamento, além do CPF. Alguns postos ainda oferecem a facilidade de agendamento pela internet, onde você pode marcar o dia e horário para ser atendido. E olha que legal: até informações sobre o seu tipo sanguíneo podem estar no novo documento!

A primeira emissão da Carteira de Identidade Nacional é grátis, o que é um incentivo para todo mundo regularizar sua situação. Assim, até 2032, as pessoas terão que fazer essa transição para um documento mais seguro, que vai ajudar a combater a falsificação. As novas informações que vão estar na CIN garantem proteção e segurança para todos.