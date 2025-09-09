Notícias

Ação obrigatória para brasileiros para evitar perda de documentos

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 7 minutos atrás
1 minuto de leitura
Todos os brasileiros precisam fazer isso ou então perderão seus documentos
Todos os brasileiros precisam fazer isso ou então perderão seus documentos

A partir de 2032, todo mundo vai precisar ter um novo documento de identidade. A Carteira de Identidade Nacional (CIN) vai substituir o tradicional RG. Uma das novidades é que o CPF estará incorporado ao novo modelo, tornando tudo mais prático. A ideia é facilitar a apresentação desse documento e ajudar na segurança, reduzindo as chances de fraudes.

Além de ser mais confiável, esse novo documento vai tornar a vida da população mais simples. O antigo número de indicação que aparecia no RG vai deixar de existir. Assim, o CPF será a principal identificação na CIN. Por isso, é importante que todo mundo procure os postos de atendimento nas suas cidades para começar a emissão da Carteira de Identidade Nacional.

### A obrigatoriedade

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos destaca que o novo documento vai facilitar bastante a burocracia do dia a dia. Um dos recursos interessantes da CIN é o QR Code, que permitirá a conferência do documento de forma digital. Com isso, a segurança aumenta, ajudando a evitar crimes.

Outra vantagem é que, além da identidade, a CNH e outros documentos poderão ser integrados à CIN. Isso significa que, ao apresentar a Carteira Nacional de Identidade, o processo será mais rápido, independentemente do que você precisar fazer.

Se você preferir, pode ir ao Detran ou a outros locais que oferecem a emissão da CIN, dependendo da cidade. Para isso, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de casamento, além do CPF. Alguns postos ainda oferecem a facilidade de agendamento pela internet, onde você pode marcar o dia e horário para ser atendido. E olha que legal: até informações sobre o seu tipo sanguíneo podem estar no novo documento!

A primeira emissão da Carteira de Identidade Nacional é grátis, o que é um incentivo para todo mundo regularizar sua situação. Assim, até 2032, as pessoas terão que fazer essa transição para um documento mais seguro, que vai ajudar a combater a falsificação. As novas informações que vão estar na CIN garantem proteção e segurança para todos.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 7 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Mural 3D de 4.000 anos descoberto no Peru mostra símbolos cósmicos e rituais xamânicos, mas corre risco sem proteção oficial em Huaca Yolanda.

Mural de 4.000 anos no Peru revela rituais e símbolos cósmicos

6 minutos atrás
Dubai pode ganhar a primeira construção pendurada no espaço do mundo: um arranha-céu suspenso no céu,  de cabeça para baixo, preso a um asteroide e com 32 mil metros de altura

Dubai planeja primeiro arranha-céu pendurado no espaço

20 minutos atrás
Os melhores cultivos, legumes e flores de jardim e horta para plantar em setembro

Cultivos e flores ideais para plantar em setembro

37 minutos atrás
Terceira Guerra Mundial? Taiwan revela estratégia surpreendente contra cercos militares chineses

Taiwan apresenta estratégia inovadora para enfrentar ameaças militares chinesas

57 minutos atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo