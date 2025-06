DTE Energy elege Joi Harris como primeira CEO mulher

DTE Energy Anuncia Nova CEO: Joi Harris Será a Primeira Mulher a Liderar a Empresa

A DTE Energy, uma das principais concessionárias de energia nos Estados Unidos, anunciou a nomeação de Joi Harris como nova presidente e CEO da empresa, a partir do dia 8 de setembro. Harris, que já ocupa o cargo de presidente e diretora de operações (COO), será a primeira mulher a liderar a companhia, segundo informações fornecidas na última segunda-feira.

A escolha de Harris foi feita de forma unânime pelo conselho de diretores da DTE durante uma reunião recente. O antigo CEO, Jerry Norcia, assumirá o cargo de presidente do conselho, após desempenhar função fundamental na empresa desde 2002 e se tornar CEO em 2019.

Joi Harris começou sua trajetória na DTE desde muito jovem, ingressando na empresa como estagiária na área de engenharia após terminar o ensino médio. Desde sua contratação como funcionária em 1991, ela acumulou 34 anos de experiência, onde se destacou pela promoção de melhorias e inovações em diversos setores da companhia.

Durante sua gestão como COO, Harris supervisionou as operações de energia elétrica e gás, além de áreas como atendimento ao cliente e tecnologia da informação. Ela também foi peça chave na construção de projetos de energia renovável, incluindo a usina de ciclo combinado Blue Water Energy, que demandou um investimento de US$ 1 bilhão e entrou em operação em 2022.

“Ao assumir este cargo em um momento de transformação tão crucial para nossa empresa e setor, estou comprometida em modernizar nossa infraestrutura e atender às necessidades dos nossos clientes, enquanto construímos os sistemas energéticos que irão sustentar as gerações futuras”, afirmou Harris em um comunicado.

A decisão de promover Harris para a liderança é vista como o resultado de um plano de sucessão iniciado há vários anos. Harris é reconhecida por seu pensamento estratégico e eficácia em alcançar resultados concretos, o que foi destacado por Norcia, que elogiou seu compromisso com a excelência operacional e sua determinação em priorizar as necessidades de clientes, funcionários e comunidades.

Como parte de suas novas funções, Harris também se juntará ao conselho de diretores da DTE. Seu trabalho na instituição, além de suas contribuições significativas, a tornaram uma referência no setor de energia, sendo reconhecida como uma das mulheres mais influentes na engenharia e operações.

Harris possui graus de bacharelado e mestrado pela Wayne State University e atua como vice-presidente do conselho do Detroit Area Pre-College Engineering Program. Ela também é membro do conselho de visitantes da faculdade de engenharia da WSU e de outras instituições importantes.

A DTE Energy fornece serviços elétricos para 2,3 milhões de clientes no sudeste de Michigan e serviços de gás natural para 1,3 milhão de clientes em todo o estado. Com a nova liderança, a empresa espera continuar a expandir seus serviços e melhorar a confiabilidade em suas operações.