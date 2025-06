Deborah Evelyn comenta sobre fama de vilã no “Persona” de domingo

No próximo domingo, dia 29 de junho, a atriz Deborah Evelyn participará do programa Persona, onde compartilhará os principais momentos de sua carreira. O programa, que será exibido às 21h na TV Cultura, conta com a presença dos amigos Atílio Bari e Chris Maksud. Durante a conversa, Deborah refletirá sobre os rótulos que a acompanharam na televisão e receberá homenagens de colegas do meio, como Renata Sorrah, Julia Lemmertz e Suely Franco.

Deborah é reconhecida por seus papéis como vilãs e por interpretar mulheres com características marcantes, como a ambição, a neurose e a frustração. Ela mesma declarou que aprecia esse tipo de personagem, mas relembrou que começou sua trajetória interpretando mocinhas. “Houve uma virada e deu certo! Aí me mudaram de gaveta, e eu gostei dessa nova gaveta”, contou a atriz.

A influência da tia Renata Sorrah em sua carreira também será destacada no programa. Deborah mencionou que Renata teve um papel fundamental em sua formação como atriz, especialmente quando a dirigiu em sua primeira atuação antes do teste para a Escola de Artes Dramáticas da USP. Renata também fará uma homenagem à sobrinha, relembrando esse importante momento de suas vidas.

Além das homenagens, outras pessoas que tiveram uma trajetória ao lado de Deborah também prestarão tributo a ela. Julia Lemmertz e Emílio de Mello, que trabalharam juntos em várias produções, serão alguns dos que enviarão mensagens durante o programa. O trio foi parte da peça Os Mambembes, onde Emílio atuou como diretor e Julia participou como atriz, junto a grandes nomes da dramaturgia brasileira. A peça percorreu o Brasil, apresentando-se em cidades menores e fazendo uma temporada no Rio de Janeiro.

A lista de homenagens ainda inclui Suely Franco, sua parceira de cena na peça Três Mulheres Altas, além de Celso Frateschi, um ator e diretor com quem Deborah trabalhou recentemente na minissérie Verdades Secretas II. Deborah revelou que tinha uma “paixonite” por Celso durante suas aulas na EAD-USP, quando ele era seu professor.

Esse especial promete ser um tributo emocionante à carreira de Deborah Evelyn, celebrando sua atuação marcante na televisão e no teatro brasileiro.