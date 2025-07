Domingo Legal desafia Renata Banhara, Geisy Arruda e Solange Gomes

Neste domingo, 27 de julho, o programa Domingo Legal traz uma série de atrações cheias de diversão e surpresas, sob a apresentação de Celso Portiolli. Os telespectadores podem esperar desafios emocionantes e momentos descontraídos ao longo da programação.

Um dos principais destaques do programa será o quadro Trocando as Bolas. Neste episódio, a famosa figurinha carimbada Narcisa e a influenciadora Jaquelline acreditam que vão desfrutar de um dia relaxante em um luxuoso hotel. No entanto, a situação toma um rumo inesperado quando elas são levadas para o campo, onde terão que enfrentar a rotina de um peão de fazenda. As duas terão diversas tarefas, como trocar cercas e cuidar dos animais, enfrentando tudo isso com muito bom humor e várias situações engraçadas.

Outra atração imperdível é o Passa ou Repassa. O time azul é formado por João Gabriel e João Pedro, dois irmãos que se tornaram bastante populares nas redes sociais com seus vídeos divertidos e desafios familiares. Eles contarão ainda com o apoio do influenciador Mateus Pires, que é conhecido por seu jeito autêntico e descontraído. O time amarelo, por sua vez, contará com a apresentadora Renata Banhara, a influenciadora Geisy Arruda e a modelo Solange Gomes, prometendo uma competição acirrada.

Os telespectadores que acompanham o programa sabem que a presença do personagem Bitelo leva a um clima de total impredictibilidade. Ele traz um desafio ao vivo que promete agitar o público com muita adrenalina.

No quadro Quem Arrisca Ganha Mais, duas duplas competirãopor perguntas desafiadoras, com a chance de ganharem prêmios que podem chegar a R$ 100 mil. Além disso, a atração Até Onde Você Chega? acompanhará participantes que sonham em se tornar milionários. À medida que avançam, eles devem enfrentar dilemas que aumentam as suas chances de ganhar ou perder.

O Domingo Legal vai ao ar todos os domingos, a partir das 11h15, no SBT, prometendo diversão para toda a família.