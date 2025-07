Bebida brasileira é proibida em países da Europa

O Gatorade é bastante conhecido como uma bebida que ajuda na hidratação, especialmente após treinos intensos. Mas você sabia que em alguns países da Europa, ele está proibido? Pois é, isso mesmo! Países como a Áustria e a Noruega não permitem a venda desse isotônico, e o motivo é a presença de certos ingredientes que podem ser prejudiciais à saúde.

Entre os vilões estão o corante artificial amarelo e o óleo vegetal bromado, que têm levantado preocupações. Essa bebida, que já foi muito popular nas prateleiras dos supermercados, atualmente é difícil de encontrar por conta dessas restrições.

A proibição

O nutricionista Toni Brito compartilhou algumas informações em seu Instagram que valem a pena destacar. Ele alertou que as substâncias presentes no Gatorade podem estar ligadas a diversos problemas de saúde. Estudo aponta que o óleo vegetal bromado pode se acumular no corpo, afetando órgãos importantes, como a tireoide, o fígado e até o sistema nervoso.

Autoridades sanitárias, como a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, estão atentas a isso. Existem discussões sobre a revogação do uso do Gatorade, já que muitos efeitos a longo prazo podem se mostrar prejudiciais. Na União Europeia, as normas são ainda mais rigorosas, reforçando a ideia de que esses ingredientes não são adequados para a saúde pública.

Toni Brito também sugere que a melhor forma de se hidratar é através de opções naturais. E a água, esse líquido tão simples e essencial, sempre deve estar em primeiro lugar na nossa rotina.

Discutir sobre o que consumimos é fundamental, e isso não se aplica apenas ao Gatorade, mas a todas as bebidas. Ler os rótulos com atenção é uma prática importante para quem se preocupa com a saúde. É interessante saber que, mesmo que a bebida contenha sais minerais e açúcar para ajudar na reidratação, ela não é a melhor escolha para todos. Pessoas que não praticam atividade física regularmente, ou aquelas com hipertensão, problemas renais ou diabetes, devem evitar o consumo.