Dicas para usar hashtags e aumentar o alcance de publicações

Quem nunca se questionou por que alguns posts, com um conteúdo simples, viralizam, enquanto outros, super elaborados, ficam no limbo? Muitas vezes, o segredo está no uso das hashtags. Essas palavras com o famoso # funcionam como ponte para novos públicos, fazendo com que seu conteúdo seja descoberto por pessoas que ainda não te seguem. Quando usadas da forma certa, elas podem aumentar o alcance de uma publicação em até 12% — um detalhe que pode fazer toda a diferença em redes sociais tão disputadas.

As hashtags vão além de simples “palavras com #”. Elas organizam os conteúdos nas redes sociais, conectando suas postagens a temas, conversas e interesses específicos. Usar a hashtag correta é como entrar em um espaço onde muitas pessoas estão debatendo. Mas aqui vai a dica: é preciso encontrar um equilíbrio para ser encontrado, sem se perder no meio de tanta informação igual.

Escolha hashtags específicas para o nicho

Usar hashtags genéricas como #amor ou #viagem pode parecer uma boa ideia, mas essas palavras estão saturadas. Em questão de segundos, seu post pode desaparecer entre milhões de outros. O truque é optar por hashtags mais específicas, que estejam diretamente relacionadas ao seu nicho. Por exemplo, ao invés de só #fitness, usar #treinoemcasa pode te ajudar a chegar exatamente quem está em busca desse tipo de conteúdo.

Combine hashtags populares com de cauda longa

Hashtags com grande volume de buscas costumam ter uma concorrência feroz. Já as de cauda longa têm menos buscas, mas oferecem uma chance melhor de engajamento qualificado. A receita é simples: combine de 2 a 3 hashtags populares com outras 5 ou 6 mais segmentadas. Assim, você amplia a visibilidade sem perder a relevância.

Analise quais hashtags seu público acompanha

Escolher hashtags que você acha boas é o primeiro passo, mas é crucial saber se o seu público interage com elas. Ferramentas como o Instagram Insights podem te ajudar a ver quais hashtags trazem mais alcance para suas postagens. Além disso, observar o que criadores ou marcas do mesmo segmento estão usando pode revelar combinações que realmente funcionam.

Use hashtags nos stories e não só no feed

Muita gente acha que as hashtags devem ser usadas apenas no feed, mas isso não é verdade. Os stories também podem se beneficiar delas! Colocar até 3 hashtags nos stories pode aumentar as chances de você ser descoberto por novos seguidores que se interessam por aqueles temas. É uma maneira de alcançar quem talvez nunca chegaria ao seu perfil de outra forma.

Crie uma hashtag própria da marca

Ter uma hashtag exclusiva para sua marca, campanha ou comunidade é uma ótima forma de criar identidade e engajamento. Seus seguidores podem usá-la em seus próprios posts, gerando conteúdos espontâneos. Marcas famosas, como a Nike com a hashtag #JustDoIt, mostram como essa estratégia pode fortalecer uma conexão emocional com o público.

Evite exageros na quantidade

Pensar que usar 30 hashtags em uma única postagem aumentará seu alcance é um mito. Na verdade, isso pode parecer artificial e prejudicar o engajamento. O ideal é trabalhar com 7 a 11 hashtags que sejam bem pensadas, mantendo a naturalidade. Lembre-se: mais importante que a quantidade é a relevância das hashtags escolhidas para o seu conteúdo.

Acompanhe tendências e atualize suas hashtags

As hashtags também seguem as tendências. Um influenciador ou marca que se apega sempre às mesmas tags pode perder a chance de surfar em assuntos quentes. Portanto, fique de olho nas novidades, datas comemorativas e movimentos sociais. Incluir hashtags que estão em alta aumenta as chances de entrar em conversas relevantes.

Um detalhe que faz diferença

No final, as hashtags são como atalhos que levam sua mensagem a quem, de outra forma, talvez nunca a visse. Quando bem aplicadas, elas ajudam a conquistar relevância, engajamento e até novos clientes. Mas lembre-se: elas não funcionam sozinhas. É preciso que estejam aliadas a um bom conteúdo, à consistência e à interação com a comunidade. Quando todos esses elementos se juntam, aquele aumento de até 12% no alcance deixa de ser apenas uma teoria e se manifesta em resultados concretos.