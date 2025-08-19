Band e SBT disputam audiência no Ibope

A disputa pela terceira posição em audiência na televisão brasileira se intensificou nesta segunda-feira, 18 de setembro. A Band superou o SBT durante a maior parte de sua programação da tarde, apenas ficado atrás em dois programas: na primeira parte do “Jogo Aberto” e no “Melhor da Tarde”.

Dados de audiência na Grande São Paulo mostram que a Band alcançou uma média de 2,6 pontos entre 12h e 18h, ligeiramente à frente do SBT, que registrou 2,5 pontos. O programa “Jogo Aberto SP”, apresentado por Renata Fan, foi um dos destaques, atingindo uma média de 3,6 pontos e chegando a um pico de 4,4 pontos, o maior da emissora no dia. Outros programas da Band também se saíram bem, como “Os Donos da Bola”, que obteve 2,9 pontos, e “Brasil Urgente”, que registrou 2,6 pontos. O “Melhor da Tarde”, por sua vez, teve um desempenho mais fraco, com apenas 1,6 ponto, embora tenha mostrado crescimento de 60% em relação às últimas quatro segundas-feiras, especialmente após a estreia de Leo Dias como apresentador.

Por outro lado, o SBT enfrentou dificuldades, especialmente no período da tarde. Programas como “A Caverna Encantada” e o clássico “Chaves” tiveram desempenhos decepcionantes, com 1,6 e 1,4 pontos, respectivamente. Isso quase levou a emissora a um empate com a TV Gazeta em termos de audiência.

Os índices de audiência do SBT para o período da tarde foram os seguintes:

– “Alô Você”: 2,5 pontos

– “Maria do Bairro”: 2,8 pontos

– “Casos de Família”: 2,7 pontos

– “Fofocalizando”: 2,8 pontos

– “A Caverna Encantada”: 1,6 pontos

– “Chaves”: 1,4 pontos

– “Aqui Agora”: 2,2 pontos

Enquanto isso, os números da Band foram:

– “Jogo Aberto”: 2,1 pontos

– “Jogo Aberto SP”: 3,6 pontos

– “Os Donos da Bola”: 2,9 pontos

– “Melhor da Tarde”: 1,6 pontos

– “Brasil Urgente”: 2,6 pontos

– “Brasil Urgente SP”: 3,0 pontos

É importante destacar que cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.