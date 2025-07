Descoberta de mosaico romano intacto impressiona arqueólogos na França

A colina de l’Ermitage, em Alès, no sul da França, escondeu um valioso segredo por mais de dois mil anos. Durante escavações, arqueólogos descobriram um mosaico romano em incrível estado de conservação. Esse achado aconteceu enquanto se preparava o terreno para um novo projeto urbano, surpreendendo a todos com sua beleza e raridade.

As escavações ocorreram entre fevereiro e junho de 2025, cobrindo uma área de 3.750 m² nas encostas da colina. Os pesquisadores, liderados por Olivier Mignot, encontraram não apenas ruínas comuns, mas estruturas que contavam uma história rica.

Escavações revelam tesouro arqueológico

Entre os destroços, estavam ao menos quatro unidades residenciais, um grande edifício de 750 m² e um elaborado sistema hidráulico. Porém, o que realmente se destacou foi o mosaico romano, considerado uma das mais significativas descobertas da região nos últimos anos.

Residência luxuosa preserva obra rara

O edifício que abrigava o mosaico parece ter sido uma domus, uma típica casa urbana de famílias ricas na Roma antiga. Suas paredes eram feitas de pedra unida por terra, um estilo popular naquele período. O chão, que antes era de terra batida, foi modernizado com argamassa e mosaicos.

O mosaico em si mede 4,5 por 3,8 metros, e apresenta um design geométrico com pedras brancas, pretas e toques de vermelho. Esse tom intenso pode ter sido feito de cinábrio, um pigmento caro da época. Suas faixas brancas intrigam os especialistas, que acreditam que elas possam ter delimitado espaços importantes na casa. Um padrão de cruzes brancas sobre fundo preto sugere ainda a existência de uma passagem para outro cômodo.

Conservação surpreende especialistas

O estado de conservação do mosaico impressionou os arqueólogos. Restos de tinta ainda são visíveis, indicando que a peça ficou protegida por muito tempo sob a terra. Philippe Mercoiret, um expert em mosaicos do Museu de Saint-Romain-en-Gal, confirmou que o mosaico será cuidadosamente retirado para restauração.

A cidade de Alès está organizando um espaço para exibir esse e outros tesouros arqueológicos que têm sido descobertos na área.

Engenharia romana revela técnicas avançadas

O achado é ainda mais incrível do que parece. As casas foram escavadas na rocha calcária e revestidas com argila, que ajudava a prevenir a umidade. Sob o piso, os romanos usaram uma mistura especial que assegurava a drenagem da água, mostrando uma notável engenharia para a época.

Um dos grandes destaques foi um sistema de drenagem engenhoso, construído com ânforas cortadas, que levavam a água do telhado para fora da casa. Essa criatividade e eficiência surpreendem até hoje.

Sinais de ocupação posterior também foram encontrados, como sepulturas dos séculos V e VI, onde os corpos estavam orientados para o oeste. Apesar de a madeira dos caixões ter se deteriorado, algumas sepulturas mantiveram suas coberturas de pedra. A simplicidade dessas tumbas sugere a possibilidade de pertencentes a uma comunidade cristã.

Uma joia para a cidade de Alès

A descoberta do mosaico vai além do interesse acadêmico; para os moradores de Alès, ele é uma conexão com seu passado. É uma recordação viva de uma cidade que já foi um centro de civilização sofisticada, com construções e arte refinadas.

Olivier Mignot expressou seu entusiasmo: “Foi uma surpresa, sem dúvida! Espero que novas escavações possam ocorrer no futuro.” A restauração do mosaico continua, e ele promete ser um dos maiores achados arqueológicos da França, uma verdadeira obra-prima que foi preservada pelo tempo.