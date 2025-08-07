Dean Cain, ex-superman, anuncia carreira como agente do ICE

O ator Dean Cain, conhecido por interpretar Superman na série de TV “Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman” entre 1993 e 1997, anunciou que planeja se juntar à Agência de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE). Em uma entrevista recente, ele declarou que será oficialmente empossado como agente da ICE o mais rápido possível.

A decisão de Cain surge após ele ter lançado um vídeo incentivando a população a se inscrever para a agência, que está promovendo uma grande campanha de recrutamento. Essa iniciativa faz parte de um esforço mais amplo do governo dos Estados Unidos para aumentar o número de deportações.

Atualmente, a ICE busca recrutar 10 mil novos colaboradores, o que praticamente dobraria o efetivo da agência. O foco principal dessa campanha é a contratação de oficiais responsáveis por deportações, além de advogados, investigadores criminais e outros profissionais.

Em suas declarações, Cain, que já é oficial da lei e policial reserva, mencionou um vídeo que ele compartilhou em uma rede social. Ele disse que, após sua postagem e a repercussão em um programa de TV, muitos o contataram para expressar interesse em se candidatar.

Ele ressaltou a importância de ação coletiva, afirmando: “As pessoas precisam agir. Eu estou fazendo isso. Espero que muitos outros ex-oficiais e ex-agentes da ICE também se juntem a essa causa, ajudando a proteger nosso país.”

Além disso, a ICE já recebeu mais de 80 mil candidaturas para as 10 mil vagas disponíveis. Como parte da campanha, a agência está oferecendo bônus de até 50 mil dólares e ajuda com empréstimos estudantis para aqueles que desejam participar do esforço de deportação.

A ICE, atualmente, conta com cerca de 20 mil oficiais e pessoal de apoio espalhados por 400 escritórios em todo o país. A pressão para aumentar o número de deportações tem sido um dos principais focos do governo do presidente Donald Trump, que prometeu acelerar o ritmo das deportações a um milhão por ano, uma medida que gerou protestos em várias cidades americanas, com críticos apontando a legalidade dessas operações.

Recentemente, o governo federal assinou uma lei abrangente que destina mais de 76 bilhões de dólares à ICE, quase dez vezes o orçamento anterior, tornando a agência a mais financiada entre as autoridades federais de segurança.