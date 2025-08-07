Notícias

Dean Cain, ex-superman, anuncia carreira como agente do ICE

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 52 minutos atrás
2 minutos lidos
Ex-Superman actor Dean Cain says he's becoming ICE agent
Dean Cain starred in Superman TV series Lois & Clark: The New Adventures of Superman between 1993 and 1997

O ator Dean Cain, conhecido por interpretar Superman na série de TV “Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman” entre 1993 e 1997, anunciou que planeja se juntar à Agência de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE). Em uma entrevista recente, ele declarou que será oficialmente empossado como agente da ICE o mais rápido possível.

A decisão de Cain surge após ele ter lançado um vídeo incentivando a população a se inscrever para a agência, que está promovendo uma grande campanha de recrutamento. Essa iniciativa faz parte de um esforço mais amplo do governo dos Estados Unidos para aumentar o número de deportações.

Atualmente, a ICE busca recrutar 10 mil novos colaboradores, o que praticamente dobraria o efetivo da agência. O foco principal dessa campanha é a contratação de oficiais responsáveis por deportações, além de advogados, investigadores criminais e outros profissionais.

Em suas declarações, Cain, que já é oficial da lei e policial reserva, mencionou um vídeo que ele compartilhou em uma rede social. Ele disse que, após sua postagem e a repercussão em um programa de TV, muitos o contataram para expressar interesse em se candidatar.

Ele ressaltou a importância de ação coletiva, afirmando: “As pessoas precisam agir. Eu estou fazendo isso. Espero que muitos outros ex-oficiais e ex-agentes da ICE também se juntem a essa causa, ajudando a proteger nosso país.”

Além disso, a ICE já recebeu mais de 80 mil candidaturas para as 10 mil vagas disponíveis. Como parte da campanha, a agência está oferecendo bônus de até 50 mil dólares e ajuda com empréstimos estudantis para aqueles que desejam participar do esforço de deportação.

A ICE, atualmente, conta com cerca de 20 mil oficiais e pessoal de apoio espalhados por 400 escritórios em todo o país. A pressão para aumentar o número de deportações tem sido um dos principais focos do governo do presidente Donald Trump, que prometeu acelerar o ritmo das deportações a um milhão por ano, uma medida que gerou protestos em várias cidades americanas, com críticos apontando a legalidade dessas operações.

Recentemente, o governo federal assinou uma lei abrangente que destina mais de 76 bilhões de dólares à ICE, quase dez vezes o orçamento anterior, tornando a agência a mais financiada entre as autoridades federais de segurança.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 52 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

A imagem apresenta três pessoas em um formato de colagem. À esquerda, uma mulher com cabelo longo e ondulado, vestindo um suéter azul claro. No centro, um homem com cabelo curto e escuro, usando óculos e uma camisa branca sob um paletó claro, ajustando a gravata. À direita, uma mulher com cabelo curto e escuro, sorrindo, vestindo uma blusa azul clara e segurando um celular. O fundo é neutro e não muito detalhado.

Atores de ‘Terra Nostra’: onde estão hoje?

33 segundos atrás
Por que você não deve matar as aranhas que aparecem na sua casa

por que evitar matar aranhas na sua casa

6 minutos atrás
Projeto de lei quer garantir CNH gratuita para PCDs em todo o Brasil com isenção de taxas, exames e aulas extras

Projeto de lei busca CNH gratuita para PCDs em todo o Brasil

27 minutos atrás
FachadaINSS.jpeg

Cancelamento de ACTs para crédito consignado no INSS

29 minutos atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo