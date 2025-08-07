Tecnologia nova pode substituir papel higiênico no Brasil

O Washlet Japonês está mudando a maneira como encaramos a higiene nos Estados Unidos. Criado pela empresa japonesa Toto, esse dispositivo inovador está substituindo o papel higiênico, trazendo uma nova experiência para os banheiros.

Lançado no Japão em 1982, o Washlet se tornou um símbolo de modernidade e tecnologia sanitária. Nos últimos anos, os americanos começaram a adotar essa novidade, vendo-a com bons olhos, especialmente em hotéis de luxo e entre celebridades. A busca por alternativas que tragam mais higiene e que ainda sejam ecológicas, principalmente após a pandemia, fez com que muitos começassem a olhar para esse produto de forma diferente. De fato, atualmente, mais de 40% dos proprietários de imóveis que estão fazendo reformas optam por instalar vasos sanitários com essas funções avançadas.

A influência crescente nos Estados Unidos

O impacto do Washlet no mercado americano está claro. Nos últimos cinco anos, os lucros da Toto na área residencial nos EUA dispararam, aumentando mais de oito vezes. Isso mostra como os hábitos de consumo estão mudando, com os americanos buscando cada vez mais produtos que unam praticidade e tecnologia.

Os washlets modernos fazem muito mais do que apenas jatos de água. Eles trazem funcionalidades como assentos aquecidos, secadores de ar e até sistemas para eliminar odores. Isso eleva o conforto e a limpeza no banheiro a um novo patamar.

Das primeiras ideias à tendência mundial

A história do Washlet começou com Kazuchika Okura, o fundador da Toto, que se inspirou nas privadas europeias durante uma visita ao Ocidente. A Toto desenvolveu a ideia e lançou o Washlet nos EUA em 1989. No entanto, a aceitação inicial foi lenta, em parte por questões culturais. Mas, após 2020, a demanda realmente disparou, quase dobrando em alguns aspectos.

Até 2022, mais de 60 milhões de unidades do Washlet tinham sido vendidas em todo o mundo. Essa crescente aceitação nos Estados Unidos destaca a adaptação da cultura japonesa em relação à higiene íntima. A Toto segue inovando, aprimorando a tecnologia do produto para integrar recursos como assistentes virtuais e sensores de saúde que monitoram dados biométricos. Além disso, novas técnicas de descarga estão sendo desenvolvidas para economizar água, trazendo ainda mais benefícios.