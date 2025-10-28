Cuidado: risco de morte em poucos dias se… Ver mais

O ator e diretor Miguel Falabella chamou a atenção recentemente ao compartilhar que passou o aniversário internado. Ele desenvolveu uma celulite infecciosa, uma inflamação na pele que, se não tratada rapidamente, pode trazer complicações sérias. Com seu bom humor habitual, Miguel disse que uma bactéria “transformou sua perna em um membro alienígena”, levando-o ao hospital para receber tratamento com antibióticos na veia.

Celulite infecciosa: quando a pele se torna porta de entrada para bactérias

É importante esclarecer que a celulite infecciosa não é a mesma coisa que a celulite que muita gente conhece, aquela que deixa a pele com um aspecto irregular. Na verdade, estamos falando de uma infecção bacteriana profunda que pode atingir a pele e o tecido logo abaixo dela. Segundo os especialistas, os sinais dessa infecção aparecem rapidamente. Você pode notar uma vermelhidão intensa, dor, inchaço e uma sensação de calor no local afetado. Em alguns casos, pode surgir febre, mal-estar e até calafrios, o que indica que a situação pode estar se agravando.

A dermatologista Giselle Sanches ressalta que a doença não desaparece sozinha e que massagens, cremes ou compressas caseiras não vão ajudar. Se não for tratada, a infecção pode se espalhar pela corrente sanguínea e evoluir para uma condição extremamente grave chamada sepse, que pode colocar a vida do paciente em risco. Por isso, se você notar algum sintoma suspeito, é fundamental ir logo a um médico.

Quem pode desenvolver e onde a infecção costuma aparecer

Qualquer pessoa pode desenvolver celulite infecciosa, mas ela é mais comum nas pernas. Isso acontece porque pequenos machucados, arranhões ou até mesmo micoses podem facilitar a entrada de bactérias, especialmente quando a imunidade está baixa. Pessoas que já têm doenças de pele, como dermatite, ou que enfrentam inchaço crônico nas pernas estão em risco maior. E uma boa notícia: a infecciosa não é contagiosa. Para ela se desenvolver, é preciso haver uma maneira de as bactérias entrarem, ou seja, uma lesão na pele.

Mesmo assim, a prevenção é fundamental. Alguns cuidados simples, como hidratar a pele, tratar micoses e evitar coçar feridas, ajudam a manter a barreira protetora do corpo em dia.

Tratamento e tempo necessário para recuperação

O tratamento geralmente envolve o uso de antibióticos específicos, que devem ser prescritos por um médico após uma avaliação. Em casos mais leves, dá para tratar em casa. Mas se você experimentar muita dor, febre alta ou perceber que a infecção está avançando rapidamente, a internação pode ser o melhor caminho. Foi justamente o que aconteceu com Miguel Falabella, que teve a administração dos medicamentos diretamente na corrente sanguínea para acelerar a recuperação.

Normalmente, a melhora começa a aparecer entre sete e dez dias, mas o tratamento pode durar até 21 dias para garantir que tudo esteja realmente resolvido. Interromper o uso das medicações antes que o médico libere pode permitir que a bactéria se fortaleça e volte de forma ainda mais intensa.

Se aparecer um sinal de vermelhidão inesperada, inchaço que dói ou febre repentina, a melhor coisa a fazer é procurar um médico. A saúde não espera, e a celulite infecciosa pede atenção séria e rápida.